Ballando con le stelle: Vincenzo Salemme ballerino per una notte della seconda

E’ uscito nelle sale lo scorso 7 di ottobre con grande successo di pubblico, parliamo di Vincenzo Salemme e del suo film “Con tutto il cuore“. Ma per il bravo regista, sceneggiatore ed attore campano, il cinema non è la sua unica attività professionale, fra le sue carte c’è anche la televisione, sia nel ruolo di padrone di casa, lo ricordiamo negli show targati Ballandi su Rai1, che nel ruolo di spalla e giurato, citiamo Che tempo che fa il tavolo e Tale e quale show. Ora per Salemme torna ancora la televisione, sarà infatti ballerino per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 ottobre in prima serata su Rai1.

Torna infatti sabato, forte del grande successo di pubblico della prima puntata, l’appuntamento con Ballando con le stelle, che sette giorni fa ha soffiato sul collo del varietà campione di ascolti del sabato sera televisivo Tu si que vales. Ballando con le stelle torna dunque con una nuova puntata piena di sfide fra le celebrità che compongono il variegato cast di questa edizione 2021 del celebre show diretto e condotto da Milly Carlucci.

Un programma questo che ormai non vive più solamente delle esibizioni dei concorrenti, ma anche della dialettica figlia delle decisioni dei cinque storici giurati del programma che danno vita ad un frizzante botta e risposta fra di loro e i ballerini in pista. In tutto questo si è aggiunta anche la figura in questa serie di Ballando con le stelle di Alessandra Mussolini, in perenne discussione con Selvaggia Lucarelli, “semovente” opinionista nominata “ufficiale di collegamento” fra la giuria e le celebrità in gara.

L’appuntamento dunque resta confermato per sabato sera 23 ottobre 2021 per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2021. Ce la farà Milly ad agguantare e superare Maria, oppure la “sanguinaria” riuscirà ad innestare il turbo e tornare più saldamente al comando del sabato sera televisivo? La risposta alle 10 di domenica mattina.