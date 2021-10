“Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare“. Con questo laconico (cit.) messaggio su Instagram, Alessandra Mussolini ha annunciato pubblicamente l’intenzione di lasciare Ballando con le stelle. Di chi è la ‘colpa’? Di Selvaggia Lucarelli, che nelle sue storie Instagram ha risposto con una battuta alla domanda di un utente che le chiedeva perché la Mussolini facesse parte del cast della fortunata trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci.

Le dittature finiscono prima o poi.

Da parte della giudice di Ballando con le stelle una risposta ironica che non ha bisogno di spiegazioni e che evidentemente non è stata apprezzata dall’ex parlamentare, nipote di Benito Mussolini, da quest’anno nel cast fisso della trasmissione del sabato sera.

La sensazione è che molto difficilmente Alessandra Mussolini lascerà per davvero Ballando con le stelle (alla quale produzione è ovviamente legata da un contratto) e che l’exploit di oggi assomigli più ad una trovata per creare suspense in vista della seconda puntata stagionale, in programma sabato prossimo.

La nostra Giorgia Iovane, in sede di recensione del programma, sabato notte aveva scritto che la funzione della “battitrice libera’ Alessandra Mussolini, il Cigno Azzurro come l’ha chiamata la Carlucci in virtù, immaginiamo, del suo costume di scena (anche perché il ‘Cigno Nero’ non sarebbe stato proprio il massimo…), è quella di infastidire la Lucarelli e difendere (quando si può) i concorrenti“.

E il battibecco social di cui vi diamo conto oggi sembra essere totalmente in linea con la dinamica televisiva – non particolarmente innovativa, diciamo così – fin qui descritta.

Insomma, vi rassicuriamo (immaginiamo siate preoccupatissimi): sabato prossimo in prima serata su Rai1 ritroverete, regolarmente al loro posto, sia Selvaggia Lucarelli sia Alessandra Mussolini.