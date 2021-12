Ballando con le stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte della semifinale

Sarà una semifinale davvero molto attraente quella che andrà in scena sabato 11 dicembre in prima serata su Rai1. La semifinale a cui ci riferiamo è quella dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera di Rai1 che quest’anno ha rinverdito successi e formula con una edizione che, partendo da un cast azzeccato, ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo, con tanto di primato acchiappato sabato scorso contro la prima puntata del nuovo spettacolo musicale di Canale 5 con protagonista Claudio Baglioni.

Ebbene parlavamo della seconda semifinale di Ballando con le stelle che avrà fra le altre cose il ripescaggio di una delle coppie eliminate, vedremo dunque tornare in scena, fra gli altri, anche Albano che ha lasciato nelle scorse puntate il programma diretto e condotto da Milly Carlucci, causa incidente occorso alla sua partner di ballo. Ma certamente fra i momenti più attesi di Ballando con le stelle c’è quello con l’ospite d’onore, ovvero ballerina per una notte, che questa settimana sarà un nome importante del mondo del cinema nostrano: Monica Bellucci.

L’attrice umbra sarà dunque protagonista del programma del sabato sera di Rai1 nel delicato ruolo di ballerina per una notte. Monica Bellucci è impegnata in questo periodo a teatro con lo spettacolo Maria Callas – Lettere e memorie diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena e che ha ottenuto grande successo nelle rappresentazioni già andate in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia. Prossimamente lo spettacolo tornerà a varcare i nostri confini per le rappresentazioni previste a Istanbul e Londra.

Monica Bellucci poi è protagonista anche del film documentario diretto da Antongiulio Panizzi The girl in the fountain, uscito nelle sale ad inizio dicembre in cui viene raccontata la vita di Anita Ekberg, l’indimenticata protagonista della Dolce vita di Federico Fellini. Ad interpretare la musa del mitico regista riminese nel film è proprio Monica Bellucci, che attraverso la sua interpretazione ripercorre l’esistenza di Anita Ekberg fra le luci della ribalta, gli amori e anche le disgrazie che l’hanno vista protagonista.

Appuntamento dunque per la seconda semifinale di Ballando con le stelle con Monica Bellucci ballerina per una notte sabato 11 dicembre, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, con Milly Carlucci, Paolo Belli e tutto il cast, naturalmente su Rai1.

ULTIMO MINUTO:

Proprio poco fa Milly Carlucci ha confermato l’arrivo di Monica Bellucci nella seconda semifinale di Ballando con le stelle dal suo profilo Instagram .