Ballando con le stelle 2021: anche Valeria Fabrizi nel cast, Valeria Fabrizi permettendo

Prosegue giorno dopo giorno l’attenzione per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il popolare spettacolo di varietà del sabato sera di Rai1 in partenza sabato 16 ottobre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni. Vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi della preparazione di questo fortunato programma prodotto in collaborazione con la Ballandi multimedia, in particolare vi abbiamo informato dei primi “abboccamenti” che riguardano il cantautore e giudice televisivo Marco Castoldi, in arte Morgan e l’attrice comica e regista Sabina Guzzanti, nome quest’ultimo se fosse confermato vera bomba della nuova serie dello show nato nella Rai1 di Fabrizio Del Noce,

Ovviamente la preparazione della nuova edizione dello show televisivo diretto e condotto da Milly Carlucci prosegue anche se al debutto mancano ancora tre mesi e in questa sede, oggi, siamo in grado di darvi conto di un altro nome di una probabile concorrente del programma di Rai1. Si tratta dell’attrice Valeria Fabrizi, che abbiamo visto recentemente ospite della Domenica in di Mara Venier, quando più volte ha fatto capolino nel pomeriggio festivo di Rai1 con tutta la sua verve e simpatia da ottantenne.

La signora Fabrizi ha debuttato nel mondo dello spettacolo quale protagonista di fotoromanzi negli anni cinquanta, mentre il debutto nel cinema è avvenuto nel 1954 nella pellicola Ridere, ridere, ridere! Dopo quel film Valeria Fabrizi è stata protagonista di oltre cinquanta film, ma non solo, ha calcato anche le tavole dei palcoscenici teatrali di tutta Italia prendendo parte a molti spettacoli lavorando anche con Macario.

Poi è arrivata la televisione recitando in molti sceneggiati fra gli anni sessanta e gli anni settanta. E’ stata la moglie di Tata Giacobetti, scomparso nel 1988, componente del mitico Quartetto Cetra (insieme nella foto di apertura di questo post). Negli ultimi anni ha preso parte a molte fiction, la più celebre Che Dio ci aiuti, campione di ascolti del giovedì sera di Rai1 in cui interpreta Suor Costanza. Valeria Fabrizi dunque potrebbe essere nel cast di concorrenti dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, al momento è in corso la trattativa, vedremo se andrà a buon fine.