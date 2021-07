Ballando con le stelle 2021: Sabina Guzzanti nel cast?

Mentre Marco Castoldi da Milano si sta avvicinando all’auditorium del foro italico in Roma a piccoli, grandi passi, a Ballando con le stelle fervono i preparativi per quella che si annuncia come una edizione particolarmente intrigante del popolare show diretto e condotto da Milly Carlucci. Uno per il cast che potrebbe essere davvero innovativo, due per il programma in se che anno dopo anno, edizione dopo edizione, ha mutato la sua pelle di riflesso con i tempi, in un percorso di attualizzazione sempre mirato a riflettere ciò che la società andava a rivelare a mano a mano che il tempo passava.

Concorrenti, giuria, studio, comprimari, mood, meccanismo, interazione con il mondo dei social network che dalla prima edizione ad oggi sono diventati sempre più importanti (anche se non ancora determinanti) per il successo di un programma televisivo. Fra le ali di un pubblico, reale o virtuale che sia, si sono palesati dunque elementi che hanno caratterizzato questa trasmissione come l’unico titolo Rai in grado di combattere la battaglia del sabato sera con qualche possibilità di vittoria e comunque gareggiare con quella dignità che il sabato sera di Rai1 richiede, visto il suo glorioso passato.

Certo il cast è certamente fra gli elementi che possono ritenersi fondamentali per questo percorso di innovazione e quello che ci apprestiamo a vedere nella nuova edizione del prestigioso varietà capitanato da Milly Carlucci appare essere importante per questo continuo percorso di evoluzione. Certo Morgan sarà importante nel far decollare il velivolo, ma pure importanti se non di più saranno gli altri componenti del cast di Ballando con le stelle 2021. Un nome che può essere importante per tutto ciò potrebbe essere quello di Sabina Guzzanti che ci risulta essere stato contattato per far parte del cast del celebre programma della prima rete Rai.

Un nome per certi versi piuttosto sorprendente per uno spettacolo del sabato sera di Rai1, lei abituata a show alternativi per esempio sulla seconda rete Rai o su Sky, ma è proprio con dosi anche omeopatiche di elementi pure alieni che uno show tradizionale o nazional popolare come Ballando con le stelle può completare il suo processo evolutivo riuscendo a rimanere tradizionale e nel contempo aprirsi a mondi apparentemente lontani.

La partecipazione di Sabina Guzzanti a questo programma potrebbe magari permettere all’eclettica regista ed attrice romana di spaziare nel suo talento imitativo che le ha permesso nella sua lunga e fortunata carriera di imitare personaggi come Valeria Marini e Lucia Annunziata. Pensate che spasso veder ballare Lucia Annunziata, anche nel suo clone Guzzantesco, nel patinatissimo ed elegante palcoscenico del teatro dell’auditorium del foro italico in Roma…