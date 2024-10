L’intervista alla cantante andrà in onda domani sera, martedì 15 Ottobre, in seconda serata su Rai 2 a ‘’La fisica dell’Amore’’. Eccovi alcune anticipazioni

Domani in seconda serata sulla Rete 2 della Rai torna con una nuova puntata il programma “La fisica dell’Amore“, Il professor Vincenzo Schettini accoglierà nella sua aula televisiva altri cinque personaggi per sottoporre loro e i ragazzi presenti in studio ad alcuni esperimenti atti a scoprire le sfaccettature del sentimento principe dell’essere umano: l’Amore. Quello con la “A” maiuscola naturalmente.

Fra il quintetto di celebrità della puntata del 15 ottobre 2024 de La fisica dell’amore spicca una delle cantanti più celebri e celebrate dell’universo della musica leggera degli ultimi sessant’anni: Patty Pravo.

‘’Chi comincia oggi a fare questo mestiere (cantante), ha attorno due miliardi di persone che ti dicono come vestirti, come truccarti, come muoverti sul palcoscenico. Penso che, in questo modo, perdano una grande cosa che è la vita’’.

È la confessione che Patty Pravo fa al professore Vincenzo Schettini, nella puntata del 15 ottobre 2024 de ‘La Fisica dell’amore.

‘’ Io non ho mai avuto la smania di arrivare, non ci ho mai pensato, mi sono solo divertita e ho fatto quello che volevo. Ho cominciato, ero a Londra, ho pensato di passare da Roma e dopo un po’ mi sono trovata con il camioncino del Piper Club, con un gruppo inglese di amici miei, a girare per fare delle serate. Caricavamo e scaricavamo gli strumenti, ho scaricato gli strumenti anche con Lucio Dalla per esempio. Era tutto un altro mondo e poi ci si divertiva, eravamo felici, inventavamo nuove cose, studiavamo e devo dire che è stato forse il periodo più felice della mia vita’’.

La cantante poi aggiunge parlando della sua infanzia:

‘’Sono sempre stata una bambina libera. Mi ricordo una volta, mi mettevano i vestitini questi un po’ da bambina che a me facevano schifo, non mi piacevano. Forse schifo non era il caso, ma tutto sommato non mi piacevano. Un giorno ero da sola, mi sono seduta sul tavolo e ho tagliato tutti i vestitini, e poi mi sono tagliato una grande zuffa di capelli. Quando nonna rientrò a casa, capì tutto. Ringraziando il cielo io sono sempre stata libera.

Queste alcune anticipazioni dell’intervista a Patty Pravo di martedì sera. Gli altri ospiti del programma saranno Mara Maionchi, l’attore e conduttore radiofonico Carlo Amleto, il conduttore televisivo Marco Carrara ed il divulgatore scientifico Adrian Fartade. Appuntamento dunque a martedì 15 ottobre 2024 con la nuova puntata de La fisica dell’Amore, con il professor Vincenzo Schettini nella seconda serata di Rai2.