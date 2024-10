E’ partito da qualche settimana dalla piattaforma di Raiplay, ma presto sbarcherà anche sulla classica, vecchia e cara televisione generalista, o come la chiamano i più forbiti, televisione lineare. Stiamo parlando di Green Lovers. Il programma itinerante che percorre l’italico stivale con due conduttori che di verde ed ecologia ne sanno davvero parecchio.

Loro sono Luca e Daniela Sardella. Il primo uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della tv generalista e la seconda la sua figliola che ha deciso di seguire le orme paterne ed ormai è diventata pure lei una brava ed esperta ambasciatrice del verde e dell’ambiente in tv ed in rete. Green lovers, partito lo scorso 30 settembre su Raiplay, è un viaggio in Italia alla scoperta della Natura. Un programma per imparare a distinguere le piante, le erbe e gli alberi, ma anche per capire il ruolo delle stagionalità, degli interscambi tra fauna e flora e l’impatto del clima sulla natura. Tema questo molto attuale. Dieci puntate disponibili in boxset girate tra il nord e il sud della Penisola, più uno speciale dedicato alla Croazia.

Puglia, Veneto, Campania, Lazio, Sicilia Lombardia, Toscana, l’Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, oltre allo Speciale dedicato alla Croazia. Queste le regioni nel dettaglio toccate dal programma. Dicevamo della coppia di conduttori di questa trasmissione. Luca Sardella e sua figlia Daniela. Luca, volto storico della Rai, di Rai1 in particolare. Come non ricordare l’enorme successo della Vecchia fattoria nella fascia del mezzogiorno della prima rete della Rai. Un successo mai eguagliato in termini di ascolto.

Ora Sardella ha deciso di tornare in Rai in maniera definitiva. TvBlog lo ha sentito, confidandoci proprio la prossima messa in onda su Rai2 del suo Green lovers:

Ho lasciato completamente Mediaset (anche Striscia) e ho iniziato a lavorare per la Rai. Green Lovers è il nome del nostro programma che è presente su RaiPlay da circa 15 giorni. Sta ottenendo grande attenzione e successo ed è per questa ragione che il direttore della piattaforma, Maurizio Imbriale, ha voluto portare tutto il programma su Rai2 con messa in onda dal 23 di novembre, ogni sabato alle 9 fino al 21 di dicembre.

A chi avete voluto rivolgervi con questo nuovo programma?

Ci siamo voluti rivolgere ai giovanissimi e per questa ragione gli ospiti sono ragazzi che operano per la transizione ecologica e tecnologica. Abbiamo girato tutti i posti più interessanti della nostra Italia con argomenti veramente singolari. Ogni puntata dura 60 minuti e al suo interno troverete anche notissimi influencer che si occupano di Green. E’ un programma frizzante, veloce e di facile linguaggio comprensibile a tutti. Parleremo anche di salute legata al verde e al clima, argomento questo sempre molto attuale.

L’appuntamento dunque resta fissato su Raiplay con il box set e dal 23 novembre ogni sabato alle ore 9 su Rai2 con Green lovers.

Green lovers – Sinossi delle puntate

Puglia

Luca approda nell’arcipelago delle isole Tremiti per parlare di mare, di ciò che nasconde e del suo attuale stato di salute. Daniela fa tappa presso il lago di Varano, sede di un’importante riserva naturale e di un vasto complesso militare di inizio ‘900, l’idroscalo Ivo Monti. L’influencer Stefano Gullotta mostra come poter coltivare in casa la pianta della luffa.

Veneto- Campania – Lazio

Daniela scopre a pochi passi da piazza San Marco i Giardini Reali, un’oasi di tranquillità nel pieno centro di Venezia. Si sposta poi nella natura selvaggia e suggestiva di Norchia, antico borgo etrusco della Tuscia viterbese. Luca arriva nella penisola sorrentina per conoscere la storia di due ragazze che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura. La cosplayer Antonella Arpa mostra come prendersi cura della propria pelle con prodotti naturali e biologici.

Sicilia-Lazio

Luca fa tappa a Siracusa presso la riserva del fiume Ciane dove cresce il papiro, pianta giunta grazie agli Egizi che vanta molteplici utilizzi. Si sposta poi nell’Orto Botanico di Roma per spiegare il potere curativo del “verde”. Daniela affronta le gelide acque delle Gole dell’Alcantara per poi raggiungere Siracusa e i suoi monumenti di età greca e romana. L’influencer Stefano Gullotta mostra come poter coltivare in casa la pianta dell’anthurium.

Puglia

Daniela fa un viaggio tra le grotte più belle e famose del Gargano e i suoi trabucchi, tratto distintivo della tradizione marinara locale. Luca si addentra nelle campagne dell’Alta Murgia pugliese tra castelli federiciani, cave di bauxite e un’area in cui sono state rinvenute svariate orme di dinosauri. L’influencer Elisa Nicoli mostra come creare detersivi “fai da te” utilizzando ingredienti naturali e di facile reperimento.

Lazio – Lombardia

Luca esplora la Riserva di Fogliano, una delle aree più naturali e protette del Lazio. Si sposta poi nella periferia di Roma presso un campo di tulipani per svelare tutte le caratteristiche di questo coloratissimo fiore. Daniela entra in un museo tutto dedicato ai bonsai per scoprire i segreti di quest’antica arte giapponese e poi concludere la sua visita con la cerimonia del tè. L’influencer Stefano Gullotta mostra come poter coltivare in casa la pianta del mango.

Toscana – Emilia Romagna

Daniela incontra un artigiano toscano che è riuscito a creare chitarre elettriche utilizzando delle botti dismesse. Si sposta poi in Emilia presso la Rocchetta in cui Cesare Mattei partorì la nuova scienza medica chiamata Elettromeopatia. Luca, da un bellissimo campo di iris, ci racconta proprietà e utilizzi di questo fiore tanto caro a Firenze e poi raggiunge Riolo Terme per conoscere due sorelle allevatrici che hanno dato un tocco smart all’attività di famiglia. La cosplayer Antonella Arpa dà consigli su come truccarsi utilizzando prodotti naturali e bio.

Veneto-Piemonte-Trentino

Luca visita il Parco Giardino Sigurtà, un’oasi naturalistica di 60 ettari situata nel comune di Valeggio sul Mincio. Daniela fa tappa presso la Sacra di San Michele, l’abbazia dedicata al culto dell’Arcangelo Michele in Val di Susa per poi mettere a dura prova il suo spirito d’avventura tra periferiche, ponti sospesi e zip line nel Parco naturale Puez-Odle in Alto Adige. L’influencer Stefano Gullotta mostra come poter coltivare in casa la pianta dell’orchidea.

Veneto – Trentino

Daniela si mette sulle tracce dei viaggi di Marco Polo descritti ne “Il Milione” ponendo l’accento sulle spezie e le essenze arboree che il famoso esploratore incontrò in questa sua lunga permanenza nell’Estremo Oriente. Luca ci introduce nel mondo dei parchi bioenergetici e poi incontra due amici, poco più che ventenni, che si sono dedicati alla coltivazione dei microgreens. L’influencer Elisa Nicoli mostra come dare nuova vita ad abiti che non utilizziamo più.

Trentino

Daniela, camminando alle pendici del Sass de Putia, ci racconta la storia della catena montuosa delle Dolomiti. Si sposta poi presso l’Alpe di Siusi in un maso specializzato nella coltivazione di erbe biologiche. Luca raggiunge l’altopiano del Renon per ammirare il fenomeno delle Piramidi di Terra e poi scende a Bolzano per incontrare dei ricercatori che studiano lo stato di salute della biodiversità nell’area di montagna. L’influencer Stefano Gullotta mostra come poter coltivare in casa la pianta delle arachidi.

Piemonte-Lazio-Trentino-Veneto

Daniela fa il suo ingresso in un centro di recupero dei ricci situato a Novello in Piemonte per conoscere il mondo di queste creature adorabili e utili. Si sposta poi a Venezia per parlare di azioni passate, presenti e future per lo sviluppo sostenibile di questa città. Luca ci introduce al mondo variopinto delle farfalle e poi sale in Alto Adige per parlare di nuove soluzioni energetiche che prevedono l’alimentazione ad idrogeno. L’influencer Elisa Nicoli mostra come creare uno spray universale “fai da te” per le pulizie domestiche

Speciale Croazia

Per il loro viaggio in Istria, Luca e Daniela partono dalla sua città principale, Pola. Dopo aver fatto visita all’anfiteatro, alla fortezza comunemente nota come Kastel e alla Zerostrasse, i tunnel sotterranei costruiti durante la Prima guerra mondiale, vanno alla volta dell’arcipelago Brioni e del grande patrimonio naturale che custodisce. Di ritorno sulla terraferma dopo una breve tappa a Fazana e a Dignano, giungeranno a Rovigno, suggestivo borgo marinaro famoso per la cattedrale di Sant’Eufemia, per la batana, tipica imbarcazione locale a cui è stato dedicato un Ecomuseo, e per l’arcipelago di isole che lo incornicia. Dopodiché il viaggio dei nostri si sposterà più a nord, a Salvore, località che ospita il faro più antico della costa adriatica. Dopo aver gustato un te realizzato con le foglie d’ulivo, Luca e Daniela concluderanno il loro itinerario a Villanova del Quieto, in prossimità del comune di Verteneglio, dove ad attenderli c’è la calorosa comunità italiana

Green lovers

Un programma di Luca e Daniela Sardella

Autore: Francesco Calella

Registi: Massimo Scaccia e Alessandro Sette