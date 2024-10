Il programma viaggia fra la seconda serata e la fascia pomeridiana del sabato di Rai2. Storie di donne al bivio, programma diretto e condotto da Monica Setta, porta con se, in entrambe le collocazioni ascolti superiori alla media di share della rete nella fascia oraria con le ospita. La versione “Week end” in particolare di Storie di donne al bivio, quella del sabato pomeriggio, pare essere la più adatta al pubblico femminile di quello slot. D’altronde Monica Setta ha ottenuto gli ascolti più alti (suoi e di Rai2 in quella fascia) proprio nel primo pomeriggio con il celebre Fatto del giorno.

Storie di donne al bivio torna in prima serata su Rai2

Ma torniamo a Storie di donne al bivio che, oltre alle sue collocazioni di cui sopra, ottiene sul campo la conferma nel prime time di Rai2. Monica Setta infatti torna in prima serata “Speciale strenne di Natale”. Dopo le prime serate del 27 agosto e del 9 settembre che hanno chiuso con una media del 6,6% di share, la Setta torna in onda con altre due prime serate venerdì 27 dicembre ed il successivo venerdì, ovvero il 3 gennaio, sempre su Rai2.

Le ospiti degli speciali natalizi del programma di Monica Setta

Tante le ospiti delle due prime serate natalizie e di Capodanno. Siamo in grado di anticiparvi i nomi di Simona Ventura, pronta a tornare in prime time sulla seconda rete nel 2025 con un nuovissimo adventure game targato Banijay. Poi l’attrice Barbara De Rossi, quindi la simpatica Francesca Manzini. Intanto, Monica Setta riparte sabato 19 con lo spin off del sabato pomeriggio di Storie di donne al bivio week end in una puntata speciale in onda alle 15.40 naturalmente su Rai 2.

Storie di donne al bivio week end, le ospiti della puntata del 19 ottobre

Siamo in grado di anticiparvi gli ospiti di questa puntata che saranno l’attrice Nancy Brilli, l’ex Miss Italia Nadia Bengala, che racconterà i disagi della figlia Diana vittima della droga oggi in comunità. Ospite poi la showgirl Simona Tagli. Simona parlerà del suo voto di castità. “Ho deciso di romperlo dopo quasi 20 anni” -ha detto alla Setta- e penso di farlo con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi“.

Appuntamento dunque con gli speciali natalizi in prime time di Storie di donne al bivio condotti da Monica Setta i prossimi 27 dicembre e 3 gennaio 2025 e alle consuete puntate di seconda serata e del sabato pomeriggio, il tutto naturalmente su Rai2.