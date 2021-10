Ballando con le stelle 2021 per il sociale tra Ddl Zan e il valzer di Malgioglio contro il femminicidio

Nel corso della terza puntata di ‘Ballando con le stelle 2021’, in onda stasera, sabato 30 ottobre 2021, si sono affrontati temi sociali molto importanti che, in questi mesi, hanno riempito moltissime pagine di quotidiani e giornali.

Cristiano Malgioglio, ballerino per una notte, ha danzato assieme a Veera Kinnunen in dolce attesa, in un passo a due molto dolce, per lanciare un messaggio contro il femminicidio. La coreografia ha commosso anche la presidentessa di giuria, Carolyn Smith, che si è liberata in un pianto di sincera commozione:

Voglio ricordare che questo è un momento particolare contro il femminicidio. È un grido di dolore, un messaggio dato con dolcezza. Deve essere sempre il 25 novembre per ricordare questa giornata. Perché ci sono molte donne, una a settimana, che ci lasciano. Ci sono molte donne che non lo denunciano e dovrebbero farlo. Non sono una donna, ma spero che il mio messaggio possa arrivare nel cuore di tutti. Il messaggio è bello e voglio che arrivi nel cuore della gente.

Durante la serata, Fabio Canino ha voluto lanciare un messaggio contro chi, in Senato, ha affossato, nei giorni scorsi, il Ddl Zan: