Ballando con le stelle 2021, Alvise Rigo è stato in isolamento: “E’ entrato in contatto con una persona positiva”

Nel corso della terza puntata di ‘Ballando con le stelle’ in onda stasera sabato 30 ottobre 2021, Milly Carlucci ha comunicato ai telespettatori di Rai 1 che Alvise Rigo è stato in isolamento preventivo perché, pochi giorni prima, è stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19:

Alvise è incappato in una disavventura che può capitare nei tempi difficili in cui viviamo. E’ entrato in contatto con una persona positiva, uno di quei contatti indiretti sotto i dieci minuti. Come sapete c’è tutto un regolamento per quanto riguarda la dichiarazione di quanto sia stato importante e significativo il contatto con una persona positiva. Questo l’ha messo in isolamento rispetto a tutti noi da sabato scorso. A seguito di una serie di procedure, dopo sette tamponi molecolari, siamo arrivati qui. E’ un fatto di cronaca. Alvise è arrivato qui ieri pomeriggio. L’ha preparata tra ieri pomeriggio ed oggi.

L’ex giocatore di rugby non si è potuto allenare, in settimana, per preparare la coreografia di stasera. Qualche videochiamata ma nulla più. Con la sua maestra, Tove Villfor, è riuscito a mettere in piedi un paso in appena un giorno e mezzo:

La sera mi arriva una telefonata e mi viene detto: ‘Alvise c’è un problema’. Sono in ballo e dobbiamo ballare… è inutile che ci scoraggiamo. Ci siamo trovati a montare la coreografia in un giorno e mezzo. Questa corsa contro il tempo è altamente ansiogena che mi chiedo: ‘Mi ricorderò la coreografia?!”. Sono nervoso per le tempistiche. E’ un’adrenalina che fa rosicare. Non so con quale spirito tornerò a calcare quel palco. Io ho la fortuna che fisicamente reggo… mentalmente sarà quel che sarà.

La giuria ha premiato il suo sforzo attribuendogli 38 punti.