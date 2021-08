Mietta verso Ballando con le stelle 2021

Mentre solo da poco è stato siglato il contratto fra Rai e Milly Carlucci che prevede oltre a Ballando con le stelle anche la realizzazione nel 2022 di una nuova serie del Cantante mascherato, il gruppo di lavoro della Carlucci sta sondando in giro (Tamberi e Jacobs recenti medaglie d’oro alle Olimpiadi perfetti, ma forse solo un sogno proibito?) per iniziare a capire le possibilità di reclutamento di alcune celebrità che potrebbero far parte del cast dello show del sabato sera di Rai1, in onda dal prossimo mese di ottobre e non solo anche per la terza edizione del Cantante mascherato.

In un clima non propriamente idilliaco, vista la recente defezione di Raimondo Todaro che dovrebbe far parte della prossima edizione di Amici, defezione per altro che nel team Carlucci si tende a derubricare a semplice avvicendamento nel gruppo di maestri di Ballando con le stelle, si lavora per mettere in piedi un cast forte per permettere allo show prodotto in collaborazione con la Ballandi di competere con Tu si que vales, lo show campione di ascolti di Canale 5.

Ma fra i vari sondaggi in corso, uno il cui esito appare molto favorevole rispetto ad una partecipazione a Ballando con le stelle 2021 vede protagonista la cantante e attrice Mietta. Debutta nel 1989 a Sanremo giovani con il brano “Canzoni” scritto da Amedeo Minghi e Pasquale Panella, edizione di Sanremo giovani che vinse per altro. Il vero boom arriva però l’anno dopo quando partecipa al Festival di Sanremo nei big insieme ad Amedeo Minghi (ex concorrente di Ballando) con il mitico pezzo “Vattene amore” scritto sempre da Minghi con Panella, brano che conquistò il terzo posto di quel Festival.

Mietta ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, ma la canzone non è stato il suo unico impegno, la ricordiamo anche attrice nella Piova 8, ma anche nel recente La banda della Marana. In tv ha partecipato come concorrente a Music farm e come giudice in Star academy e All together now. Sempre come concorrente ha fatto Tale e quale show e il recente Cantante mascherato, dove è entrata in contatto con il gruppo guidato da Milly Carlucci, che ora potrebbe continuare a frequentare nell’edizione 2021 di Ballando con le stelle.