“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“. Così, sul suo account Instagram, Raimondo Todaro (nella foto con Elisa Isoardi) ha replicato a Milly Carlucci che sui social aveva commentato l’annuncio (affidato, ovviamente, ai social) dell’addio a Ballando con le stelle da parte dello storico danzatore dello show di Rai1.

Todaro non ha confermato né smentito la “trattativa con un’altra produzione” a cui aveva fatto cenno una risentita Milly Carlucci (il riferimento è ad Amici di Maria De Filippi, come rivelato oggi da TvBlog), ma ha messo per iscritto alcune precisazioni.

Il ballerino ha spiegato che non ha comunicato la sua decisione in una faccia a faccia con la Carlucci soltanto perché impossibilitato, in quanto è risultato positivo al Covid:

Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio.

Il botta e risposta proseguirà ancora sui social oppure le due parti sceglieranno la via del silenzio, almeno fino a quando non sarà annunciata ufficialmente la nuova avventura televisiva di Raimondo Todaro?