Che qualcuno non abbia pensato ad una possibile reazione di Milly Carlucci in seguito all’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle è fantascienza. Così, alle 18:14 minuti del 29 luglio 2021 (circa 8 ore dopo l’annuncio del ballerino e coreografo) la conduttrice ha scelto di parlare e lo fa tramite un tweet che – come facilmente prevedibile – sta già montando una moltitudine di commenti.

Apre da un “A proposito di Raimondo“…

Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente.

La produzione alla quale fa riferimento potrebbe essere quella di Fascino e dunque di Amici? D’altronde noi di TvBlog poche ore fa abbiamo lanciato il retroscena secondo cui Todaro avrebbe già preso la strada verso il talent show di Canale 5 (Todaro era comparso durante un daily di Amici nell’aprile scorso).

“Ieri ho ricevuto una sua telefonata” – prosegue la Carlucci – in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme“.

Todaro però pubblica l’annuncio sui social, una mossa che evidentemente lascia l’amaro in bocca alla conduttrice che non nasconde il dispiacere: “Stamattina con un po’ di delusione ho visto invece il suo post” sottolineandone la crescita lungo l’arco degli anni nei programmi Rai in cui ha presenziato:

Rai 1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo creduto sempre in lui. E’ diventato un volto della rete, ha datto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Cantante Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata.

Milly Carlucci conclude con degli auguri che hanno un retrogusto amaro: “Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avvenuta si farà valere come sempre” per poi salutarlo così: “Non posso che augurargli tutto il bene del mondo“. Arriverà una controrisposta?