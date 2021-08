Pekin express, Rita Rusic e Victoria Cabello nel cast ?

Il prossimo autunno dovrebbe partire la registrazione della prima serie targata Sky di Pekin express, l’ex Pechino express di Raiana memoria. Il programma sarà condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca che è riuscito a non farsi disarcionare dal timone della nave che stavolta salperà verso nuovi lidi accompagnata da una ciurma nuova di zecca.

Sul percorso che dovranno affrontare i concorrenti della rinnovata edizione dell’adventure game prodotto in collaborazione con Banijay Italia vi abbiamo già dato cenno in un nostro precedente intervento sempre dalle colonne di TvBlog. Un percorso che dovrebbe attraversare, fra gli altri, i territori di Israele, Giordania, fino ad approdare nella splendida, scintillante, ma anche molto controversa Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo.

Ma se del percorso siamo riusciti a captare qualcosa, è sul cast di concorrenti che vigeva un riserbo assoluto, anche semplicemente per il fatto che la macchina organizzativa di questo programma ha trovato strada facendo tanti ostacoli, costringendo quindi la formazione del cast ad essere sempre differita nel tempo. Nel frattempo però TvBlog ha captato un paio di nomi di personaggi che potrebbero far parte della prima edizione del rinnovato Pekin express.

Il primo nome è quello dell’attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic, che recentemente abbiamo visto nel cast dell’edizione numero cinque del Grande fratello vip. La Rusic in precedenza, sempre televisivamente parlando, è stata fra i giurati di Miss Italia e sempre in questo ruolo nel varietà del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Il secondo nome è quello di un personaggio televisivo molto noto, ma che negli ultimi tempi ha frequentato poco il piccolo schermo.

Il riferimento è per Victoria Cabello che manca sostanzialmente dalla televisione dall’ormai lontano 2014 quando fu fra i giudici di X Factor, il programma musicale in onda su Sky Uno. Victoria poi, insieme a Diletta Leotta, ha condotto nella primavera del 2019 un programma evento trasmesso dall’emittente cinese “Hunan Tv” in occasione della visita del Governo cinese in Italia avvenuta in quel periodo. Per Victoria Cabello dunque, qualora andasse in porto la sua partecipazione a Pekin express, sarebbe un modo per tornare in televisione dopo molto tempo.

Questi dunque sono i primi due nomi forti in trattativa per la prima edizione targata Sky di Pekin express in registrazione nel prossimo autunno e con una data di messa in onda fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022 (nulla è stato ancora deciso).