Terzo appuntamento questa sera, giovedì 20 marzo 2025, con la 12esima edizione di Pechino Express che procede Fino al tetto del mondo, ancora con Costantino della Gherardesca alla conduzione e con Fru dei The Jackal a fare da supporto ‘tecnico’. Vediamo cosa ci attende nella puntata in onda su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15.

Pechino Express 12, terza puntata 20 marzo 2025: cosa è successo

I 105 chilometri dell’ultima tappa filippina – andata da Sabang a Puerto Princesa, con un lungo trekking nella giungla con 36° e l’84% di umidità e il viaggio sul fiume sotterraneo più lungo del mondo di Puerto Princesa – sono culminati in quello che è sembrato uno scontro frontale tra le coppie dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, arrivaati primi al traguardo parziale del Libro Rosso e quindi immuni, e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, vincitori della tappa al Tappeto Rosso. A farne le spese, a sorpresa, Virna Toppi e Nicola Del Freo, la coppia dei Primi Ballerini, eliminati dal verdetto della busta nera.

Pechino Express 12, terza puntata 20 marzo 2025: anticipazioni

Dopo la prima eliminazione dell’edizione, che ha visto Gli Estetici eliminare Gli Spettacolari, le otto coppie reduci si preparano all’ultima tappa nelle Filippine, prima di dirigersi verso la Thailandia. In tutto 105 km tra un lunghissimo trekking nella giungla e l’attraversamento del fiume sotterraneo più lungo del mondo, quello di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali.

La corsa inizierà dalla Manlipien Beach di Sabang, sempre sull’isola filippina di Palawan e, dopo aver superato il villaggio di Matahimik, la prima coppia che firmerà il Libro Rosso proprio al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l’immunità e di conseguenza anche l’accesso diretto alla Thailandia. L’obiettivo di tappa è il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park di Puerto Princesa, dove li aspetterà Costantino della Gherardesca, cui toccherà aprire la Busta Nera per capire se la tappa è eliminatoria o meno.

Pechino Express 2025, concorrenti, coppie: chi sono?

Le nove coppie in gara in questa dodicesima edizione sono:

i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo

i Magici Jey e Checco Lillo

le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà

i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi

gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese

i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci

i Complici Dolcenera e Gigi Campanile

le Sorelle Samanta e Debora Togni

gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba (eliminati alla seconda puntata)

Pechino Express 12, terza puntata 20 marzo 2025: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.