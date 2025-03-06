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Pechino Express 12, riassunto: cosa è successo nella prima puntata del 6 marzo 2025

Pechino Express – Fino al tetto del mondo, concorrenti, conduttori, tappa: cosa succede nella prima puntata. La diretta di TvBlog

di Marco Salaris
Pechino Express 12, riassunto: cosa è successo nella prima puntata del 6 marzo 2025
6 Marzo 2025 23:32

Minuto per minuto la prima puntata di Pechino Express 2025 di giovedì 6 marzo su tvblog.it

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda prima puntata della dodicesima stagione di Pechino Express, dal sottotitolo Fino al tetto del mondo, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca, con la partecipazione di Fru dei The Jackal.

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Pechino Express 12, prima puntata 6 marzo 2025: anticipazioni

In questa stagione, il programma esplorerà l’Asia meridionale, a partire dalle Filippine, passando per la Thailandia e approdando in Nepal per un viaggio che supererà ben 6mila chilometri.

La prima tappa parte dall’Isola di Palawan (Filippine) in cui i viaggiatori dovranno percorrere ben 140km totali.

Le coppie potranno contare su pochi elementi di base: uno zaino con dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale.

L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno le coppie ad adattarsi allo stile di vita locale con le tradizioni, le usanze e gli alimenti tipici di questi tre paesi.

Superando prove e insidie, in ogni puntata, le nove coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di Pechino Express e, tappa dopo tappa, proveranno a raggiungere la finalissima.

Pechino Express 2025, concorrenti, coppie: chi sono?

Le nove coppie in gara in questa dodicesima edizione sono:

  • i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo
  • gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba
  • i Magici Jey e Checco Lillo
  • le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà
  • i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi
  • gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese
  • i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci
  • i Complici Dolcenera e Gigi Campanile
  • le Sorelle Samanta e Debora Togni.

Pechino Express 12, prima puntata 6 marzo 2025: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.

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