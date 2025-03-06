Pechino Express 12, riassunto: cosa è successo nella prima puntata del 6 marzo 2025
Pechino Express – Fino al tetto del mondo, concorrenti, conduttori, tappa: cosa succede nella prima puntata. La diretta di TvBlog
Minuto per minuto la prima puntata di Pechino Express 2025 di giovedì 6 marzo su tvblog.it
Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda prima puntata della dodicesima stagione di Pechino Express, dal sottotitolo Fino al tetto del mondo, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca, con la partecipazione di Fru dei The Jackal.
Pechino Express 12, prima puntata 6 marzo 2025: anticipazioni
In questa stagione, il programma esplorerà l’Asia meridionale, a partire dalle Filippine, passando per la Thailandia e approdando in Nepal per un viaggio che supererà ben 6mila chilometri.
La prima tappa parte dall’Isola di Palawan (Filippine) in cui i viaggiatori dovranno percorrere ben 140km totali.
Le coppie potranno contare su pochi elementi di base: uno zaino con dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale.
L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno le coppie ad adattarsi allo stile di vita locale con le tradizioni, le usanze e gli alimenti tipici di questi tre paesi.
Superando prove e insidie, in ogni puntata, le nove coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di Pechino Express e, tappa dopo tappa, proveranno a raggiungere la finalissima.
Pechino Express 2025, concorrenti, coppie: chi sono?
Le nove coppie in gara in questa dodicesima edizione sono:
- i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo
- gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba
- i Magici Jey e Checco Lillo
- le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà
- i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi
- gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese
- i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci
- i Complici Dolcenera e Gigi Campanile
- le Sorelle Samanta e Debora Togni.
Pechino Express 12, prima puntata 6 marzo 2025: dove vederlo in tv e in streaming
La puntata di stasera andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.
TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.