Pechino Express 2025, la conferenza stampa. Fru: “Io e Costantino siamo ormai amanti consolidati!”. Tutte le dichiarazioni

La presentazione ufficiale della nuova edizione di Pechino Express, l’adventure game di Sky in partenza giovedì 6 marzo 2025 su Sky Uno e NOW, ha avuto inizio con una colta citazione del mai banale Costantino della Gherardesca, che ha esordito, menzionando la Filosofia del Viaggio di George Santayana, citando anche Aristotele e Kant (“Gli uomini hanno molte cose in comune geneticamente con le piante che, però, sono condannate dalle proprie radici mentre l’uomo guarda all’orizzonte. L’uomo è un viaggiatore per natura”).

Giunto alla dodicesima edizione, dal sottotitolo Fino al tetto del mondo, le 9 coppie in gara attraverseranno Filippine, Thailandia e Nepal, il conduttore storico di Pechino Express, presente fin dalla seconda edizione, è convinto che la caratteristica che rende sempre interessante il programma è anche il cambiamento dei paesi che vengono attraversati:

I cambiamenti avvengono velocemente. Paesi come l’India sono cambiati radicalmente. Come il Nepal di quest’anno… Non sempre il cambiamento ha un’accezione negativa. È interessante vederlo, viaggiando.

Per Fru, reduce dall’apparizione sanremese con i The Kolors, invece, è la terza esperienza a Pechino Express, la seconda come co-conduttore:

Io e Costantino siamo ormai amanti consolidati… Tornare a Pechino Express è sempre bello, è il programma più figo della tv. Tornare è un grande orgoglio e una grande emozione. Sono un grande fan di questo progetto. Sanremo? L’invasione di palco e fare l’inviato di Pechino hanno una radice etimologica comune. Io non riesco letteralmente a stare fermo. Anche nel bagno di casa mia!

Il comico dei The Jackal si è anche soffermato sulla difficoltà dei concorrenti di espletare i propri bisogni fisiologici ma su questo non ci dilunghiamo…

Antonella D’Errico di Sky, invece, si è soffermata sulla stagione fortunata dell’entertainment targato Sky:

L’intrattenimento di Sky sta volando, va molto bene, grazie a programmi come Pechino, MasterChef, XF, che rendono unico il nostro tipo di intrattenimento. Pechino Express è un programma speciale a cui tutti vogliono partecipare. Tutti vogliono fare questo viaggio, un viaggio umano. Chi fa questo viaggio scopre nuovi aspetti di sé. Pechino, da quando è su Sky, cresce anno dopo anno.

Secondo Fabrizio Ievolella di Banijay Italia, il successo e la longevità di Pechino Express sono dovuti alla sua capacità di rinnovarsi:

Pechino Express è un programma che ha la curiosità per la diversità. Questa è la sua ricchezza e il suo segreto: i luoghi che attraversiamo durante il viaggio, il tema umano di chi abita quei luoghi e il nostro cast.

TvBlog ha chiesto se qualche vip, in passato, abbia detto no a prendere parte a questo viaggio. La risposta è arrivata da Ievolella:

In qualunque programma tv, ci sono personaggi che inseguiamo ma poi ci sono tante cose da incastrare. Resta valido il principio che quando facciamo questo tipo di casting, abbiamo un approccio diverso perché sappiamo che chi parteciperà a Pechino Express, ne uscirà una persona migliore. Solo Max Giusti ci ha detto “Mi avete fatto fare un’esperienza tremenda!”.

Pechino Express 2025: coppie, dichiarazioni

Di seguito, trovate le dichiarazioni che le 9 coppie in gara hanno rilasciato durante la conferenza.

Virna Toppi e Nicola Del Freo : i Primi Ballerini

VT: “È stata un’esperienza meravigliosa. Avevo paura di tornare divorziata ma non è stato così! È stata un’esperienza diversa dalla nostra quotidianità. È stato stimolante”.

NDF: “Confermo tutto. Quest’esperienza mi ha cambiato”.

Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba: gli Spettacolari

GF: “La nostra intesa si è rafforzata molto grazie a Pechino. Ho avuto conferme di ciò che già conoscevo di lei. Io sono stato il carretto da portare in giro! Ci siamo portati quest’esperienza a casa, infatti non mi lavo!”.

FC: “Io ho scoperto che lui può essere entusiasta anche quando non è sul divano… Eravamo molto terrorizzati ma abbiamo litigato mai”.

Jey e Checco Lillo: i Magici

JL: “Abbiamo usato la magia per facilitare i passaggi e i soggiorni. La gente ci ha dato cose che superano ogni trucco di magia”.

CL: “Sono stato competitivo. Grazie a me, lui ha corso molto…”.

Ivana Mrázová e Giaele De Donà: le Atlantiche

IM: “È stato difficile e tosto. Peggio di quanto mi aspettassi. Non siamo più amiche!”.

GDD: “Non avevamo capito il programma. Ce ne siamo rese conto solo lì. È stato faticoso”.

Jury Chechi e Antonio Rossi: i Medagliati

JC: “Ci conosciamo da tanto, dal ’96, ci siamo conosciuti non alle Olimpiadi ma a Miss Italia! Non avrei potuto fare questa esperienza se non con Antonio. Ci lega un’amicizia vera e profonda. È un’esperienza che mi ha dato tante conferme”.

AR: “Avevo paura di Juri, lui è molto agonista. Avevo paura che si arrabbiasse con me!”.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese: gli Estetici

GB: “Nathalie Guetta ci ha consigliato di fare i messaggi facciali! È stata una bellissima esperienza, ci siamo molto divertiti”.

NM: “La skincare era un passaggio fondamentale tutte le mattine! Tra noi c’è stata una sinergia piena”.

Nathalie Guetta e Vito Bucci: i Cineasti

NG: “Pechino ha rafforzato il nostro rapporto. Abbiamo fatto tutto tranne sesso! Ripropongo la mia candidatura con una motivazione specificamente sessuale! È un’avventura che si presta a tal senso!”.

VB: “Nathalie è stata stupefacente. Io l’ho sempre vissuta in maniera attoriale. In una situazione come quella di Pechino, è stata più intraprendente di quanto pensassi”.

Dolcenera e Gigi Campanile: i Complici

D: “Avevamo bisogno di uno scossone. Ci siamo rivisitati. L’ho convinto con la disperazione! In una sola giornata, succedeva di tutto. A Pechino, diventi una persona migliore”.

GC: “Mi ha minacciato con una pistola alla tempia! Pechino ci ha destrutturato come coppia e ci ha ricostruito. È stata una terapia di coppia”.

Samanta e Debora Togni: le Sorelle

ST: “Quando si è sorelle, si ha un rapporto talmente forte che si affrontano in maniera leggera anche l’imbarazzo e le difficoltà”.

DT: “Mi sono ritrovata in una situazione diversa. Lei mi ha chiamata e ho detto sì”.

Pechino Express è uno show Sky Original realizzato da Banijay Italia in onda da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.