Secondo appuntamento questa sera, giovedì 13 marzo 2025, con la 12esima edizione di Pechino Express che quest’anno arriva Fino al tetto del mondo, ancora con Costantino della Gherardesca alla conduzione e con Fru dei The Jackal a fare da supporto ‘tecnico’. Vediamo cosa ci attende nella puntata in onda su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, che seguiamo live col nostro commento.

Pechino Express 12, seconda puntata 13 marzo 2025: anticipazioni

Come ormai si sa, il percorso di questa edizione v, il programma esplorerà l’Asia meridionale, a partire dalle Filippine, passando per la Thailandia e approdando in Nepal per un viaggio che supererà ben 6mila chilometri. E si sa pure che la prima tappa non è eliminatoria, quindi le nove coppie in gara sono tutte pronte a ripartire da San Vicente, sempre sull’isola filippina di Palawan. La coppia dei Magici, che ha vinto la prima puntata, riceverà da Costantino la “pesantissima” busta nera che, al traguardo, decreterà se la tappa è eliminatoria o meno.

Traguardo intermedio nel villaggio San Rafael: qui le coppie troveranno il libro rosso che questa volta sarà particolarmente importante perché influirà in maniera assai decisa sulle sorti della gara.

Traguardo finale a Sabang, dopo 187 km: qui assoluta protagonista sarà la busta nera, che decreterà la sorte di una delle coppie in gara.

Pechino Express 2025, concorrenti, coppie: chi sono?

Le nove coppie in gara in questa dodicesima edizione sono:

i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo

gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

i Magici Jey e Checco Lillo

le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà

i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi

gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese

i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci

i Complici Dolcenera e Gigi Campanile

le Sorelle Samanta e Debora Togni

Pechino Express 12, seconda puntata 13 marzo 2025: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1. TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.