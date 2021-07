Pekin Express, scelto percorso, ecco quando si registra

Dopo il nostro post di qualche tempo fa giungono le prime certezze, o qualcosa che si avvicina molto, rispetto alla prima edizione di Pekin Express targata Sky. Vi avevamo dato conto in quel nostro pezzo delle possibilità legate al futuro di questo programma che ha solcato i mari della televisione generalista, leggi Rai2, per alcune stagioni prima di essere acquistato da Sky. Una edizione la prossima di questo programma che ha dovuto navigare nel mare in tempesta a causa dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto il nostro pianeta.

Organizzare e sopratutto realizzare un prodotto televisivo qual è Pekin express è già difficile nelle condizioni di normalità, figuriamoci nel bel mezzo di una emergenza sanitaria come quella che abbiamo vissuto e che tutt’ora stiamo ancora vivendo. Si sono poi aggiunti problemi legati alla situazione politica di alcuni territori che si era pensato di inserire nel percorso dell’edizione 2021 di Pekin express a complicare ulteriormente l’organizzazione e la realizzazione di questa trasmissione.

Ora come dicevamo arrivano le prime indicazioni rispetto a questa nuova serie dell’adventure game che andrà in onda su Sky Uno e che vedrà alla conduzione, come già noto, Costantino Della Gherardesca confermato in questo ruolo anche nel passaggio di questo programma su Sky. Per quel che riguarda il percorso pare quasi certo che la carovana di Pekin express e dei suoi concorrenti attraverserà Israele, Giordania per poi approdare a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo.

Questa serie di Pekin express verrà registrata nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre 2021, mentre la messa in onda dovrebbe avvenire fra la fine del prossimo inverno e l’inizio della primavera 2022. Certo tutto dipenderà da come evolverà la situazione sanitaria nelle zone che verranno toccate dal percorso, ma le intenzioni sembrano essere queste al momento Il cast di Pekin express è in via di definizione quindi al momento qualsiasi nome è scritto sul ghiaccio.