Pekin express: il percorso, la produzione e quando va in onda

Stagione molto difficile questa per i programmi televisivi in genere e sopratutto per quelle produzioni che devono essere girate all’estero. Come l’isola dei famosi insegna, programma questo che ha avuto una lunga e difficile gestazione, anche per Pechino express, o Pekin express come si chiama ora, tutto è estremamente difficile. La costruzione organizzativa di una produzione già complicata di suo come quella di un programma come Pechino express, è stata ulteriormente resa difficile dalla situazione pandemica che ha colpito nel corso dell’ultimo anno il nostro pianeta.

Il programma che come sappiamo ora è stato acquistato da Sky è stato ed è in forse, dopo un annata di stop forzato appunto per le restrizioni figlie di questo maledetto Covid. Secondo le ultime informazioni in nostro possesso Pekin express potrebbe essere registrato nel prossimo autunno, le intenzioni sarebbero quelle di produrlo fra settembre e ottobre.

Il percorso che sarebbe stato scelto vedrebbe i concorrenti viaggiare fra Giordania ed Israele ma, oltre alla questione sanitaria, ora la produzione del programma vede un ostacolo ancora più grande davanti a se, il riferimento è alla situazione di conflitti in corso da quelle parti. Tutto ciò ha ulteriormente rallentato il procedere della realizzazione di questo programma. Ora si attende qualche mese, da qui a settembre, per vedere se la situazione di quei luoghi si tranquillizzi e permetta dunque di rendere possibile la realizzazione di Pekin express, oltre ovviamente ad una più serena questione sanitaria, altrimenti si potrebbe prendere in considerazione un cambio del percorso di Pekin express 2021.

Sul fronte del cast confermiamo l’intenzione della produzione del programma e dell’azienda che lo manderà in onda di lasciare alla conduzione Costantino Della Gherardesca, mentre sul fronte concorrenti tutto è davvero in alto mare, quindi al momento davvero prematuro fare nomi. Per quel che riguarda la messa in onda è davvero tutto nelle mani della provvidenza, ma se il programma si riuscirà a registrare in un modo o nell’altro nel prossimo autunno, è ragionevole poter pensare che la trasmissione possa avvenire nella primavera 2022 su Sky Uno.