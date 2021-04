Pekin Express su Sky, le ultime notizie sulla nuova serie del reality show

La notizia era giunta come un lampo a ciel sereno lo scorso mese di Luglio quando Sky Italia e Banijay avevano annunciato il cambio di passo di Pechino express, il celebre adventure game che avrebbe lasciato Rai2 per passare -come già accaduto con X Factor- su Sky, per la precisione Sky Uno. Con l’occasione il programma avrebbe cambiato titolo prendendo la denominazione di Pekin Express, mantenendo però le caratteristiche essenziali che già aveva fin dalle sue origini sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nei mesi scorsi poi erano arrivate le parole di Nils Hartmann, Senior Director di Sky Italia che nel corso della conferenza stampa di Masterchef Italia 10 aveva dichiarato:

La produzione di Pekin Express inizierà a lavorare a gennaio 2021 provando a studiare una possibile tratta di viaggio.

In effetti si è iniziato a lavorare sulla prima edizione di Pekin Express su Sky Uno, ma solo sulla carta in termini di riunioni, infatti, secondo quanto apprende TvBlog per ora non si procederà all’effettiva realizzazione del programma, che significa che all’orizzonte non c’è ancora la possibilità di andare a registrare la trasmissione. Sempre secondo quanto apprendiamo la registrazione di Pekin Express potrebbe essere effettuata nel prossimo autunno, presumibilmente da Settembre 2021, per una effettiva messa in onda nella primavera 2022 dopo la nuova edizione di Masterchef.

E’ confermato alla conduzione del programma Costantino Della Gherardesca, unico punto d’incontro con la vecchia serie di Pechino Express andata in onda sulla seconda rete della televisione di Stato. Chi dunque si aspettava di vedere in onda su Sky Uno la nuova serie di Pechino Express a breve termine, dovrà attendere quindi ancora almeno un anno.