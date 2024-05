Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la finale di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru nel ruolo di inviato.

Pechino Express 2024, finale 9 maggio: anticipazioni

Questa sera, si concluderà l’avventura di quest’edizione di Pechino Express, dopo 5mila chilometri percorsi attraverso tre paesi, il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka.

L’ultima tappa che vedrà protagoniste le tre coppie finaliste avrà inizio al parco archeologico di Ranmasu Uyana. Il traguardo intermedio, invece, si troverà presso le famose grotte di Dambulla. Il traguardo, infine, si troverà nella maestosa rocca di Sigiriya, luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka, che farà da sfondo al momento più atteso della stagione ossia la proclamazione della coppia vincitrice.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le tre coppie finaliste di quest’edizione di Pechino Express sono I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi).

Le altre coppie che hanno preso parte a questa stagione e che sono state eliminate sono le seguenti (in ordine di eliminazione): I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Fratm (Artem e Antonio Orefice) e Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria).

Pechino Express 2024, finale 9 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

La finale di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW (disponibile on demand e visibile su Sky Go). La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.