Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la nona puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru nel ruolo di inviato.

Pechino Express 2024, nona puntata 2 maggio: anticipazioni

Nella puntata di stasera, le 4 coppie rimaste in gara proveranno a strappare il pass per la finale che andrà in onda giovedì prossimo.

A separare i viaggiatori dalla finale ci sono 233 chilometri, quelli che separano la città eterna di Kandy dalla culla del buddismo in Sri Lanka, Mihintale.

Nel corso della tappa, le 4 coppie scopriranno una danza tradizionale locale usata per invocare gli spiriti soprannaturali al Royal Palace Park.

Successivamente, i viaggiatori avranno modo di allenare la mente, scoprire rimedi ayurvedici e conoscere la lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso che oggi conserva i resti di antichi palazzi e templi, sito archeologico Patrimonio dell’Umanità.

Quindi le quattro coppie si addentreranno nel Parco Nazionale di Minneriya dove osserveranno decine di specie animali nel corso di un safari che sarà uno snodo fondamentale della gara.

A fine tappa, infine, scopriremo le coppie finaliste di quest’edizione.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le quattro coppie ancora in gara, in quest’edizione di Pechino Express, sono I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria).

Pechino Express 2024, nona puntata 2 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.