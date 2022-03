Nei giorni scorsi su TvBlog abbiamo dato conto dell’indiscrezione secondo cui lo spazio mattutino del weekend estivo di Rai1 dovrebbe essere affidato a Carolina Rey. Oggi siamo in grado di aggiungere il nome del collega che affiancherà la showgirl nel programma che, di fatto, prenderà il posto di Uno Weekend, andato in onda la scorsa estate.

Secondo quanto ci risulta, accanto a Carolina Rey ci sarà Fabio Gallo, storico (dal 2013) inviato di Linea Blu. Appare evidente, così, la scelta della Rai di valorizzare una giovane risorsa già di casa per il pubblico della rete ammiraglia. Fabio Gallo aveva esordito alcuni anni fa a Unomattina nella postazione web e alla conduzione meteo.

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, nel weekend estivo di Rai1 dovrebbe essere in arrivo anche un nome forte della televisione italiana, che in questi giorni starebbe chiudendo l’accordo con l’azienda di Viale Mazzini. Un big che andrà quindi a completare alla grande la squadra firmata Rai1 nei fine settimana dell’estate 2022, insieme ai promettenti Rey e Gallo.

Ricordiamo che per quanto concerne Unomattina estate (in onda dal lunedì al venerdì) sembra praticamente fatta per Massimiliano Ossini. Nella parte di programma realizzata dal Tg1, invece, dovrebbe esserci alla guida una tra Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti (quest’ultima ha già condotto Unomattina estate, proprio in coppia con Ossini). Ma non si escludono colpi di scena.