Cosa ci sarà nel nuovo daytime estivo di Rai1? Per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma circolano molte indiscrezioni. Partiamo da Unomattina Estate, che potrebbe essere diviso in due parti (una a cura del Tg1, una della rete) ed essere condotto da Massimiliano Ossini, come anticipato dal sito di Davide Maggio, anche se in pole, come vi abbiamo raccontato da queste pagine, sembrano esserci anche le giornaliste del Tg1 Isabella Romano e Giorgia Cardinaletti (quest’ultima, in realtà, è candidata – non per la prima volta, va detto – per l’edizione autunnale dello storico contenitore). Dovrebbe saltare dal palinsesto Dedicato di Serena Autieri, che aveva debuttato proprio la scorsa estate, prima di essere promosso nella fascia del sabato pomeriggio (dove ancora oggi è in onda, con risultati di ascolto non particolarmente esaltanti). Nel pomeriggio feriale a Estate in diretta dovrebbero essere confermati Roberta Capua, fresca di PrimaFestival, e Gianluca Semprini, in prestito da Rai News.

Ma veniamo alla novità assoluta. Secondo quanto risulta a TvBlog, Uno Weekend, lo scorso anno guidato da Beppe Convertini e Anna Falchi, dovrebbe essere cancellato. Al suo posto un nuovo spazio, probabilmente condotto da Carolina Rey, insieme ad un volto maschile che non sarebbe stato ancora individuato. In queste settimane a Viale Mazzini si stanno tenendo gli incontri che dovrebbero portare alle decisioni definitive.

Per Carolina Rey, attualmente speaker di Radio Zeta, si tratterebbe del ritorno su Rai1 dopo l’esperienza a Tale e quale show. La scorsa estate la giovane showgirl era stata invece alla guida di Andiamo a 110 su Rai2.