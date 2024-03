Cercasi posto in palinsesto per Elisa Isoardi. Stando a quanto risulta a TvBlog, a Viale Mazzini si starebbe lavorando per affidare da settembre 2024 un nuovo titolo alla conduttrice, che in questa stagione è impegnata a Linea Verde Life. La diretta interessata, per il momento, nega di aver ricevuto proposte. Ma le voci circolano con una certa insistenza.

Elisa Isoardi lascia Linea Verde Life?

Secondo quanto trapela, ad oggi ci sono buone possibilità che la Isoardi lasci il programma che conduce ‘in esterna’ ogni sabato nella fascia del mezzogiorno su Rai1 con Monica Caradonna. Si tratterebbe non di bocciatura, ma anzi di una sorta di promozione. Al momento le ipotesi più realistiche sembrano sostanzialmente due, entrambe da ‘studio’.

Le ipotesi per il futuro Rai di Elisa Isoardi

Numero uno: un nuovo programma quotidiano nel pomeriggio di Rai2, da collocare subito dopo BellaMa’ di Pierluigi Diaco (sono già partiti i casting della terza edizione, che continuerà ad avere il traino di Ore 14 di Milo Infante), al posto di Radio2 Happy Family con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. Numero due: il sabato pomeriggio di Rai1, attualmente occupato da Italia Sì di Marco Liorni, che però dalla prossima stagione dovrà farsi da parte per dedicarsi in toto a L’eredità. Nei giorni scorsi era circolata anche la voce di un possibile coinvolgimento di Elisa Isoardi nella domenica pomeriggio di Rai1, per quanto concerne lo slot di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, che quasi sicuramente dopo l’estate traslocherà su Rai3. Questa ultima possibilità viene però smentita da fonti Rai.

Isoardi e il rapporto con la Rai

Prima di Linea Verde Life, in onda il sabato alle 12.25 su Rai1, Elisa Isoardi era rientrata in Rai nel 2022 con Vorrei dirti che, in onda su Rai2 con scarsa fortuna. Si era trattato del ritorno sulla tv pubblica dopo l’esperienza da naufraga all’Isola dei famosi 2021 su Canale 5. In precedenza la conduttrice era stata al timone di varie trasmissioni Rai, da Effetto sabato fino a Unomattina, da A Conti Fatti a La Prova del cuoco (fino alla chiusura, datata 2020) e aveva partecipato nel 2020 come concorrente a Ballando con le stelle. Il debutto assoluto risale al 2005, quando si fece notare come inviata di Guarda che Luna.