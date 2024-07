The ultimate entertainer, la novità di Canale 5 e l’idea per la conduzione (Retroscena TvBlog)

Prendi un’Orietta Berti che rappi sui pezzi di Fedez, o meglio ancora un Fedez che si riproduca su Fin che la barca va. Il tutto però nelle loro versioni originali. Ecco, nasce un po’ da questo concetto lo spettacolo musicale che Mediaset ha commissionato a Fremantle. Beh, forse l’esempio non sarà quello mutuato dagli autori di The ultimate entertainer, ma il succo, più o meno sarà quello.

The ultimate entertainer, la novità di Canale 5

Già perchè l’annuncio intriso di novità fra una sfilza di deja vu alla presentazione dei palinsesti Mediset è stato quello di The ultimate entertainer di cui sopra. Come dicevano in sede di presentazione dell’intrattenimento di Canale 5 questo nuovo varietà vedrà in campo dieci artisti che saranno in gara fra loro confrontandosi su generi musicali completamente differenti dal proprio.

Il meccanismo del programma

Per fare questo saranno guidati ed allenati nel corso della settimana (in stile Tale e quale show) da degli artisti, esponenti del genere musicale che devono rappresentare, in veste di coach. Naturalmente il tutto giudicato dall’immancabile giuria. Uno spettacolo musicale dunque in stile Tale e quale show, ma senza trucchi e parrucchi, ma solo con la voglia di mettersi in gioco in uno stile musicale completamente diverso dal proprio. La figuraccia è dietro l’angolo. Ma anche lo stupore per una prestazione eccellente, pronta magari per una seconda carriera musicale.

L’idea per la conduzione

Per quel che riguarda la conduzione in pole position al momento ci sarebbe Michelle Hunziker, in un formato musicale come questo a lei molto congeniale. Michelle come noto sarà anche la presentatrice delle due serate musicali con i Pooh ed Andrea Bocelli che andranno in onda su Canale 5.