Michelle Hunziker e Ilary Blasi fuori da Mediaset: per loro nessun programma

Le due conduttrici e amiche non sono comparse – al momento – nei nuovi palinsesti Mediaset, cosa è stato deciso per loro?

Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, avvenuta lo scorso 8 luglio, in tanti si sono chiesti perché Michelle Hunziker e Ilary Blasi non sono state nominate da Pier Silvio Berlusconi. La loro assenza nella prossima stagione televisiva starebbe a significare che al momento per le due conduttrici non ci sarebbe alcun programma, una cosa che però ha scatenato una serie di dubbi.

L’ad Mediaset ha nominato Ilary Blasi solo per sottolineare come non abbia alcuna colpa riguardo l’insuccesso di The Couple, programma sul quale ha detto: “Quando ho visto la prima puntata sono svenuto. Ma non è colpa sua, bensì del gruppo di autori“. Ma nessuna menzione è stata fata in seguito, tantomeno la Hunziker è stata nominata, cosa che ha fatto comprendere come al momento potrebbero essere fuori dal prossimo palinsesto.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, cosa faranno in Mediaset?

L’assenza di Michelle Hunziker e Ilary Blasi è qualcosa di molto insolito, entrambe sono da anni due volti Mediaset e soprattutto la conduttrice svizzera ha sempre avuto moltissimo spazio su Canale Cinque. Per questo motivo in tanti si stanno chiedendo perché nessuna delle due figura nella prossima stagione televisiva.

Ilary Blasi ha condotto nuovamente Battiti Live e poi The Couple, il cui epilogo fallimentare ormai conosciamo tutti. La Hunziker è stata impegnata su diversi fronti e pensare di non rivederla nella prossima stagione televisiva è lecito che scateni dei dubbi. Riguardo all’assenza di entrambe dai nuovi palinsesti ci sarebbe anche un’altra ipotesi. Prima che fossero presentati si era mormorato che a Mediaset avrebbero pensato a un programma per Ilary e Michelle, da condurre assieme, vista la grande amicizia che le lega.

Ma quest’ipotesi non è stata annunciata nel corso della conferenza stampa, per questo al momento aleggia un certo mistero riguardo alle sorti delle due conduttrici. Resteranno in Mediaset? Per loro ci sarà un programma? Sono questi i tanti dubbi che si sono scatenati dopo la presentazione da parte di Pier Silvio Berlusconi. L’ad Mediaset ha presentato poi tutte le novità che ci saranno nella prossima stagione televisiva, prima tra tutti il ritorno di Simona Ventura su Canale Cinque. Super Simo, infatti, condurrà il Grande Fratello nella sua edizione normale, mentre a Signorini sarà affidata un’edizione successiva gold, per celebrare i 25 anni del reality.

Ma sulle varie reti del Biscione ci saranno tantissime novità, a partire dal conduttore di Pomeriggio Cinque, arriverà Gianluigi Nuzzi al posto di Myrta Merlino, una scelta che risponde all’esigenza di risollevare gli ascolti del programma pomeridiano della rete ammiraglia. Ci sarà poi uno stop per Striscia la Notizia che inizierà a novembre, una pausa che servirà a dare un aspetto più moderno al tg satirico. Insomma i nuovi palinsesti avranno diverse sorprese, da capire se successivamente ci sarà uno spazio per la Hunziker e la Blasi.