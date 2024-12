Per i trent’anni di carriera Andrea Bocelli ha invitato artisti italiani e internazionali a duettare con lui in una suggestiva location, la sua città

Un evento musicale e televisivo, per celebrare i tren’anni di uno degli artisti italiani più famosi al mondo: Andrea Bocelli 30 – The Celebration è lo speciale in due prime serate che Canale 5 manda in onda per celebrare, appunti, i primi trent’anni di carriera del tenore, circondando da ospiti internazionali. Con la sua inconfondibile voce, Bocelli si esibisce nel suo celebre repertorio ma, non mancheranno anche momenti di grande emozione, grazie a eccezionali duetti che lo vedranno protagonista sul palco con alcuni dei più grandi nomi della musica.

Lo show in due serate è stato realizzato nella terra natale di Bocelli e prodotto da Friends Tv per Rti, in collaborazione con Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick e in collaborazione con Mercury Studio ed Impact Production. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Andrea Bocelli 30, ospiti

Prima serata, 11 dicembre 2024

Nella prima serata Andrea Bocelli interagisce e canta con ospiti italiani e internazionali, come Zucchero, Placido Domingo, Jose’ Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration, dove vederlo?

Le due serate evento vanno in onda mercoledì 11 e 18 dicembre, alle 21:35, su Canale 5.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration in streaming

Oltre alla messa in ona su Canale 5, è possibile vedere Andrea Bocelli 30 – The Celebration anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale dello spettacolo.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration, conduttrice

Le due serate evento sono condotte da Michelle Hunziker, in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico può vivere un’esperienza incredibile nel segno della musica di Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli 30, dov’è stato registrato?

Per festeggiare i suoi primi trent’anni di carriera, Bocelli ha scelto di tenere lo spettacolo nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. Lo show è stato registrato il 15, 17 e 19 luglio 2024.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration, film

L’evento è diventato anche un docu-film, diretto da Sam Wrench, presentato in anteprima ad ottobre ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma. Il film, poi, ha avuto un’anteprima cinematografica a novembre negli Stati Uniti.