La band italiana per eccellenza si è esibita per la prima volta a Piazza San Marco a Venezia, con amici e ospiti

Pooh: noi amici per sempre su Canale 5, scaletta, ospiti e come vedere il concerto

Un (altro) concerto evento per celebrare la band italiana per eccellenza: Pooh – noi amici per sempre è la serata evento che Canale 5 propone questa sera, sabato 4 gennaio 2025, alle 21:40, da un’inedita location, ovvero la suggestiva Piazza San Marco di Venezia. Da qui, il gruppo si esibisce accompagnato da numerosi amici e colleghi per una serata di grande musica e indimenticabili hit: pronti a cantare? Proseguite nella lettura!

Pooh: noi amici per sempre, il concerto

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in quasi 60 anni di carriera, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un vasto elenco di premi e riconoscimenti, dimostrandosi dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna, la multimedialità e tanto altro ancora.

Il concerto, prodotto da FriendsTv per Rti, ripercorre con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi, alla loro carriera e ai brani che continuano a far sognare tantissime generazioni. Una serata speciale, condotta da Michelle Hunziker, ricca di sorprese e che regala al pubblico un viaggio nel tempo e nelle emozioni.

Pooh: noi amici per sempre, ospiti

Sul palco veneziano i Pooh non sono da soli, ma vengono raggiunti da alcuni ospiti e amici: Il Volo e Patty Pravo duettano con la band sulle note di brani indimenticabili tratti dal loro celebre repertorio. Sul palco anche i ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, che si esibiscono in suggestive e coinvolgenti coreografie.

Pooh: noi amici per sempre, scaletta

Non è stata resa nota la scaletta del concerto, ma quel che è certo è che durante la serata si possono ascoltare tutti i più grandi successi dei Pooh.

Pooh: noi amici per sempre è in diretta?

No, il concerto è stato registrato il 5 e 6 luglio 2024, durante le date estive del tour della band.

Dov’è stato registrato Pooh: noi amici per sempre?

Il concerto è stato registrato in Piazza San Marco, a Venezia, che per la prima volta ha ospitato I Pooh in concerto.

Pooh: noi amici per sempre su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Pooh: noi amici per sempre in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del concerto.