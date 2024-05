Amadeus per non sbagliare si porta l’usato sicuro sul Nove, mentre Rai1 cerca di costruirsi il proprio futuro con Stefano De Martino ad Affari tuoi. Ma cosa c’è dietro le quinte di tutto questo?

In autunno Amadeus disse alla Rai che avrebbe preferito condurre Affari tuoi per tutta la stagione tv 2023-2024. Cosa che poi è stata fatta, il game show di Endemol sta finendo proprio in queste settimane mariane il suo percorso stagionale sulla Rete 1. Soliti ignoti, sempre Amadeus disse ai dirigenti Rai, che lo avrebbe ripreso in autunno 2024. Intanto però scadeva l’opzione di rinnovo del gioco a premi inaugurato da Fabrizio Frizzi nella Rai1 di Fabrizio Del Noce.

Rai e l’opzione per Soliti ignoti fatta scadere

Su questo ci sono responsabilità delle strutture Rai atte a rinnovare con Banijay il celebre game dalle identità nascoste. Una storia che sembra scritta da Carlo Emilio Gadda. Fra l’altro son mesi che si parla di incontri fra Banijay e Rai, incontri sempre rimandati. Ecco dunque che Rai, forse ormai troppo tardi, voleva intavolare un colloquio con la società detentrice del format per il rinnovo, insieme a quello per Affari tuoi (questo più automatico essendo il programma in onda su Rai1 da tutta la stagione tv) più altre cosucce collaterali. Sta di fatto però che Soliti ignoti aveva probabilmente il suo destino in Rai segnato già dalla scorsa estate. Ora però il popolare game show tornerà si in autunno, come voleva Amadeus, ma probabilmente sul Nove. Ed il danno per la tv pubblica c’è.

Amadeus e la sua nuova avventura sul Nove

Fra l’altro, pare che Amadeus a questo scopo abbia legittimamente già reclutato persone che hanno lavorato nei suoi access, ivi compresi i talentuosi collaboratori che hanno fatto in questi anni il casting dei suoi programmi. Elemento questo importantissimo, in quanto sono i concorrenti, attraverso le loro storie a fare il programma, insieme agli elementi spina dorsale di questi format. “Materiale su cui lavorare” li chiamava in maniera un po’ greve un ex conduttore del gioco dei pacchi.

Stefano De Martino ed il contratto Rai

Tant’è, se Soliti ignoti dovesse andare sul Nove con Amadeus, Affari tuoi resterà in Rai con Stefano De Martino, che ha appena firmato un contratto che lo legherà in esclusiva con la Rai un’anno in più della scadenza del nuovo Cda in arrivo (furbetto Caschetto) e che prevederà oltre all’access di Rai1 anche una nuova serie di Stasera tutto è possibile. Programma questo che forse sarà promosso, con le dovute modifiche del caso, sulla prima rete della Rai. Più altri show, magari perchè no L’anno che verrà. Attenzione però. il contratto di Rai con Banijay deve essere ancora firmato e i continui rinvii dell’incontro risolutivo non inducono all’ottimismo tout court. Va detto che son mesi che si parla di un incontro, qui su TvBlog ne abbiamo scritto fin da marzo, poi mai arrivato. Quindi se Soliti ignoti ha le scarpe ed il soprabito, Affari tuoi non è in ciabatte.

Soliti ignoti, gli ascolti e quel destino con il numero Nove

Quanto farà di ascolto Soliti ignoti con Amadeus sul Nove e quanto rosicchierà all’Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1? Sempre che questo sia lo scenario prossimo venturo? Queste sono le domande che si stanno ponendo gli operatori televisivi in queste ore. La risposta a questo quesito l’avremo naturalmente il martedì mattina di settembre dopo la prima sfida. Di certo, parlando di Amadeus, un conto è portare un game show nuovo di zecca tutto da testare, altro portarsi dietro un game rodato qual è Soliti ignoti. Quindi ci sentiamo di escludere che De Martino possa fare gli ascolti attuali di Amadeus.

La sfida Soliti ignoti vs Affari tuoi

Qui torniamo all’annosa e vecchia domanda, ovvero se sia più importante il format o il suo conduttore. Un po’ come chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina. Di certo esistono conduttori che sono format di se stessi, come per esempio Fabio Fazio, oppure Fiorello e poi esistono format che fanno i conduttori, come appunto Affari tuoi e Soliti ignoti. Poi certamente, una bella macchina è importante, ma poi se il pilota finisce sempre fuori pista…Ai posteri comunque, come sempre, l’ardua sentenza