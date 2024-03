Partiamo da un dato di fatto. L’access prime time di Rai1 vince a mani basse sulla concorrenza grazie ad Amadeus e a due programmi, o se preferite, a due format che fanno ascolti mostruosi. I programmi in questione si chiamano Soliti ignoti ed Affari tuoi. Il primo che andava talmente bene che quando Rai per esigenze contrattuali ha “dovuto” riportare nell’access di Rai1 il gioco dei pacchi, aveva alcune titubanze. Poi Affari tuoi si è dimostrato ancora in salute e grazie anche alle correzioni fatte dagli autori e da Amadeus stesso, il programma ha sbancato gli ascolti e ha superato i numeri, già ottimi, del suo predecessore.

Affari tuoi e i picchi da oltre 8 milioni di telespettatori

Affari tuoi ormai tutti i giorni fa i picchi in valori assolti della prima serata televisiva italiana. Numeri che non si facevano da tempo, per un programma che ha il fondamentale pregio di andare in onda tutti i giorni. Picchi in valori assoluti di oltre 8 milioni di telespettatori con share che si avvicinano al 40%. Numeri pazzeschi, ripetiamo, grazie alla conduzione di Amadeus che ne ha fatto ormai un people show.

Grazie ad Affari tuoi ormai Rai1 vince spesso e volentieri la fascia di prima serata anche quando Canale 5 propone prodotti forti come gli show di Maria De Filippi che poi stravincono il resto della serata. Affari tuoi adesso e Soliti ignoti prima dunque assicurano a Rai1, e alla Rai, importanti numeri e di conseguenza altrettanti importanti introiti pubblicitari.

Il contratto in scadenza e le altre reti alla finestra

Il contratto che lega questi due format di proprietà di Banijay-Endemol sono in scadenza (come per altro il contratto di Amadeus stesso con la tv pubblica che verrà discusso presto). Ora sarebbe semplicemente una follia se Rai non si mettesse di corsa attorno ad un tavolo con la società detentrice dei format per procedere ad un rapido rinnovo. Per altro ci risulta che altre reti, inutile fare nomi tanto sono sempre quelle, sono pronte ad accaparrarsi questi due programmi per portarli nel loro palinsesto.

Il rischio per Rai di perdere Affari tuoi e Soliti ignoti

Senza Affari tuoi e Soliti ignoti Rai perderebbe due brand importantissimi per il palinsesto dell’access di Rai1. Per altro ci risulta che la tv pubblica ha iniziato a fare i primi passi per tenerseli in casa. passi però che devono essere completati dagli organi aziendali preposti alla conclusione del contratto. Quindi se non si passerà il più presto possibile a mettere nero su bianco gli intendimenti di chi lavora in Rai al prodotto, il rischio reale sarebbe per la tv pubblica di un danno economico importantissimo. Vedremo che accadrà nelle prossime settimane, i tempi stanno diventando stretti, anzi strettissimi. Va detto che ci risulta che verrà aperto un tavolo di lavoro fra Rai e Banijay nei prossimi giorni.