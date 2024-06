Tim Summer Hits 2024, conferenza stampa in diretta dalle 12:30

Fresco di investitura per i prossimi due Festival di Sanremo, Carlo Conti oggi sarà fra i protagonisti della conferenza stampa di Tim Summer Hits 2024. La nuova edizione della kermesse musicale estiva verrà presentata questa mattina in Campidoglio. Insieme a lui Andrea Delogu, volto dell’evento musicale dall’estate 2022, quando la trasmissione è nata. Per lei un partner diverso per ogni edizione: se il primo anno ha condiviso il palco con Stefano De Martino, lo scorso anno ha fatto coppia con Nek.

Quest’anno i due conduttori di Tim Summer Hits non cambieranno location. Il programma si terrà solamente a Roma, dove verranno realizzate le quattro puntate che saranno poi trasmesse da Rai 1. Cambia dunque anche la rete di messa in onda, dopo che le prime due edizioni del programma sono state trasmesse da Rai 2.

Saranno presenti alla conferenza stampa di oggi anche il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala. A fare gli onori di casa in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato. Inclusi nel parterre di questa conferenza stampa anche Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners, e Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità.

Tim Summer Hits 2024: cantanti

Intanto nei giorni scorsi è stata annunciata la line up delle quattro serate che si terranno a Roma, dall’11 al 14 giugno. Ecco l’elenco degli artisti:

Achille Lauro

Aiello

Alessandra Amoroso

Alfa

Ana Mena

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Arisa

Articolo 31

Baby K

Benji e Fede

BigMama

bnkr44

Boomdabash

Bresh

Capo Plaza

Clara

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Dargen D’Amico

Eiffel 65

Elettra Lamborghini

Elodie

Emis Killa

Emma

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gazzelle

Geolier

Ghali

Gianna Nannini

Gigi D’Alessio

Holden

Icy Subzero

Il Tre

Irama

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

LDA

Loredana Bertè

Mahmood

Malika Ayane

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

Mr Rain

Nek

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Piero Pelù

Pino D’Angiò

Rhove

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Shade

Tananai

The Kolors

Tony Effe