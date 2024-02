Terminata l’ubriacatura di un Festival di Sanremo 2024 memorabile, è giunto il momento di tornare alla tv di tutti i giorni. Ci concentriamo qui adesso principalmente sulla serata del sabato che sarà presidiata per quattro settimane da Carlo Conti. Dapprima con due emissioni di Tale e quale Sanremo e poi con altrettante trasmissioni del Rischiatutto, sempre nella versione speciale Vip.

Tale e quale Sanremo da sabato su Rai1

Ma qui ora andremo a parlarvi delle due nuove puntate di Tale e quale Sanremo che andranno in onda su Rai1 sabato 17 e sabato 24 febbraio 2024. Così come è accaduto lo scorso anno, Tale e quale Sanremo metterà in gara un nutrito gruppo di canzoni che hanno fatto parte della storia del Festival di Sanremo. Vedremo dunque in campo ancora una volta un gruppo di vip che hanno già fatto parte del cast di Tale e quale Show.

Dunque un pacchetto di uomini e di donne che si vestiranno degli abiti dei cantanti che hanno interpretato alcune delle più celebri canzoni della storica manifestazione canora italiana. Vedremo dunque chi vincerà quest’anno il titolo di campione che nella passata edizione era stato assegnato a Gilles Rocca che interpretò “Salirò” di Daniele Silvestri.

Il quarto giurato delle due puntate

Ma anche in questa nuova edizione di Tale e quale Sanremo un ruolo fondamentale ce l’avrà l’immutabile giuria dello show di Carlo Conti. Ci saranno ancora Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Anche in questo caso ci sarà un quarto giurato e a differenza degli altri due programmi, ovvero Tale e quale show e Tali e quali, stavolta il giurato aggiunto non sarà impersonato da un imitatore, ma sarà presente in studio l’originale.

Iva Zanicchi e Pupo a Tale e quale Sanremo

Siamo in grado di anticiparvi che il quarto giurato delle due puntate di Tale e quale Sanremo saranno due personaggi che hanno partecipato al Festival di Sanremo, ovvero Iva Zanicchi e Pupo. La prima l’ha addirittura vinto per ben tre volte, il secondo che al suo debutto sanremese nel 1980, conquistò subito il terzo posto con uno dei suoi più famosi brani. Ascoltiamo di seguito Iva Zanicchi in una delle sue più belle canzoni “La notte dell’addio” presentato a Sanremo 1966 e Pupo proprio in “Su di noi“.

“La notte dell’addio” – Iva Zanicchi

“Su di noi” – Pupo

Nel dettaglio Pupo sarà il quarto giurato della prima puntata di sabato e Iva Zanicchi affiancherà Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nella seconda puntata di Tale e quale Sanremo in onda sette giorni dopo.