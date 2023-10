Successo indiscusso anche per l’edizione 2023 di Tale e quale show che nell’ultima puntata ha raggiunto l’apice di questa serie toccando il 24,39% di share. La media di queste prime sei puntate di Tale e quale show 2023 arriva al 22,55% di share. Un dato davvero molto alto raffrontato con le medie degli altri intrattenimenti, considerando inoltre che la sua durata si aggira attorno ai 140 minuti. Per dire, Ballando con le stelle, Tu si que vales e Grande fratello superano i 200 minuti di messa in onda. Uno show diretto e condotto da Carlo Conti, che si appresta a vivere i suoi ultimi due capitoli dell’edizione autunno 2023.

Carlo Conti, il Re del ritmo

Un Carlo Conti che è ormai diventato un gigante per quel che riguarda il ritmo. Come riesce lui a dar ritmo ad un programma di varietà in diretta, pochi o nessuno ci riescono. Anche perchè la diretta è una cosa molto difficile da fare e solo grandi professionisti della conduzione riescono a farla. Carlo Conti è sicuramente un Superman del mestiere. Lo dimostra ogni venerdì sera quando riesce a chiudere sempre poco dopo la mezzanotte, pur avendo a disposizione ingredienti, a partire dall’ottima giuria, per allungare e di tanto il brodo. Lo fa ottenendo sempre e comunque ottimi indici di ascolto.

Tali e quali

Tale e quale show ha da diverso tempo dunque, forte del suo successo, degli spin off. Si parte da Tali e quali che tornerà da gennaio a confrontarsi con il super bolide di Canale 5 C’è posta per te. Da sabato 13 gennaio 2024 e per quattro sabati andrà in onda l’edizione 2024 di Tali e quali. Medesimo resta l’impianto del varietà, totalmente mutuato dal suo fratello maggiore. Conferma dunque per la giuria e non potrebbe essere altrimenti visto il successo. Tornano dunque a giudicare i concorrenti nip di Tali e quali ’24 Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, più un quarto giurato che si aggiungerà alla diretta del sabato sera ogni settimana.

Tale e quale show Sanremo

Ma Tali e quali non sarà il solo fratellino in arrivo per lo show madre. E’ previsto infatti il ritorno di Tale e quale Sanremo che andrà in onda nei due sabati successivi al Festival di Sanremo 2024. La messa in onda dunque in diretta dagli studi Frizzi di Roma di Tale e quale Sanremo è prevista per sabato 17 e sabato 24 febbraio 2024 su Rai1. Anche in questo caso confermatissima la giuria.

Natale e quale show

Chiudiamo poi con il terzo spin off di Tale e quale show, ovvero Natale e quale show, che quest’anno sarà abbinato alla celebre maratona del Telethon. Carlo Conti quindi, a pochi giorni dal Santo Natale 2023, accompagnerà il pubblico di Rai1 attraverso alcune delle più celebri canzoni natalizie eseguite da alcuni degli ex concorrenti dello show del venerdì sera. Anche in questo caso tutto il cast confermato, compresa naturalmente la giuria. L’appuntamento per questa specialissima serata di beneficienza in diretta è per domenica 17 dicembre su Rai1.