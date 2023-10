Tale e quale show, Mario Giordano in giuria alla settima puntata (Anteprima TvBlog)

Prosegue con grande successo di ascolti il cammino dell’edizione 2023 del varietà del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show. Venerdì andrà in scena la finale di questa edizione che decreterà il suo vincitore. I primi cinque classificati poi si aggiungeranno ai cinque migliori della passata edizione per dar vita il venerdì successivo al consueto torneo dei campioni. La puntata finale di Tale e quale show, che tradizionalmente chiude la serie. Scopriamo insieme chi sarà il giurato aggiunto che affiancherà i componenti fissi della giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tale e quale show e le imitazioni della settima puntata

Ma vediamo prima in quali imitazioni i concorrenti in gara di questa edizione dello spettacolo di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy se la dovranno vedere. Jo Squillo dovrà imitare Jennifer Lopez. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Malika Ayane. Alex Belli sarà Ricy Martin, mentre Pamela Prati imiterà Loredana Bertè. L’ineffabile coppia Paolantoni-Cirilli vestirà i panni delle Spice girls. Ancora Jasmine Rotolo sarà Chaka Khan, mentre Luca Gaudiano imiterà Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Maria Teresa Ruta rifarà Ornella Vanoni. Lorenzo Licitra sarà Andrea Bocelli e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Liza Minnelli.

Il quarto giurato della settima puntata

Anche nella settima puntata di Tale e quale show, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è prevista la presenza di un quarto giurato. Invitato dal team del programma di Carlo Conti sarà Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal coro su Rete 4 e fresco nonno. Naturalmente non sarà il vero Mario Giordano dietro il bancone della giuria della finale 2023 Tale e quale show, ma l’ottimo Ubaldo Pantani.

Appuntamento dunque per la settima puntata di Tale e quale show, finale stagionale diretta e condotta da Carlo Conti per venerdì 3 novembre in prima serata su Rai1.

Gaudiano vincitore della sesta puntata nell’imitazione di Tananai in “Tango”

Gaudiano: “Povere da sparo”