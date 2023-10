C’è posta per te 2024: quando inizia, chi sono gli ospiti e le storie della nuova stagione

Negli scorsi giorni, sul web, è circolata la notizia delle prime registrazioni della nuova edizione di ‘C’è posta per te 2024’, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come ogni anno, sono iniziate a filtrare anche le indiscrezioni che riguardano gli ospiti e le storie che, per diverse settimane, ci terranno incollati, agli schermi del televisore.

Quando inizia C’è posta per te 2024?

Non c’è ancora una data ufficiale ma, calendario alla mano, la trasmissione di Canale 5, come di consueto, potrebbe tornare al sabato sera, subito dopo le festività natalizie con primo slot ufficiale quello del 13 gennaio 2024.

Chi sono gli ospiti di C’è posta per te 2024?

Nei giorni scorsi, il portale Superguidatv.it, ha svelato alcuni nomi degli ospiti della prossima edizione: da Paolo Bonolis a Sabrina Ferilli (grande amica della De Filippi e presidentessa della giuria popolare di ‘Tu si que vales’) a tre attori della fortunata soap ‘Terra Amara’, Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman, Uğur Güneş, che, in Italia, sono apparsi, in qualità di guest star, in alcune puntate di ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin.

I cinque protagonisti della tv italiana, ancora una volta, in qualità di super sorpresa, abbracceranno i propri fan che, nel corso della vita, sono stati colpiti da un lutto, da una perdita importante o di un dramma familiare che hanno segnato per sempre il proprio percorso umano.

Non mancheranno, come ogni anno, storie legate a tradimenti, matrimoni interrotti, l’incontro con gli amori della giovinezza, il difficile rapporto tra genitori e figli che tanto piacciono ai telespettatori di Canale 5.

Come contattare la redazione di C’è posta per te 2024?

Si può scrivere, per raccontare la propria storia, a #CePostaPerTe su Wittytv.it compilando il form con tutti i propri dati personali, la mail, i social, il numero di telefono, inviando un messaggio whatsapp al 337.1429453 o chiamando il numero 06.37352900.