Cambio in vista nei due sabati sera di Rai1 post Tale e Quale Sanremo. Arrivano due serate con il Rischiatutto di Carlo Conti, come spifferato dal blog di Davide Maggio. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a raccontarvi il perchè di questo “cambio in corsa”. Da queste colonne vi avevamo dato conto della decisione della tv pubblica di posizionare sabato 2 e sabato 9 marzo 2024 due Speciali del gioco a premi L’Eredità con la nuova conduzione di Marco Liorni. Due prime serate che erano già previste nel contratto Rai di Pino Insegno che in un primo tempo sarebbe dovuto essere il pilota dell’attuale preserale di Rai1. Poi anche con l’arrivo di Liorni le due prime serate erano state confermate ed erano state appunto posizionate nei primi due sabati di marzo.

L’eredità rinuncia agli speciali in prime time

Poi qualcosa è cambiato. Sarebbe arrivato lo stop da parte del direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone, titolare in Rai del format dell’Eredità, che va in onda appunto nella fascia oraria da lui diretta. La motivazione che circola in azienda sarebbe dovuta al fatto che non si vuole spremere troppo il programma, dando tempo a pubblico e conduttore di familiarizzare. Cosa per altro che è già accaduta, visto gli ottimi ascolti di un programma che fa il 29% e oltre 5 milioni di telespettatori. Si aveva insomma paura che due speciali di prime time avrebbero poi nuociuto al preserale.

La Rai chiede aiuto -ancora- a Carlo Conti

Ecco dunque che il buon Marcello Ciannamea, rimasto orfano di queste due prime serate speciali dell’Eredità, si è visto costretto a chiedere ancora una volta, l’ennesima, a Carlo Conti di sacrificarsi e mettere in piedi altre due puntate di Tale e quale Sanremo. Cosa impossibile per tempi e situazioni. Ecco dunque che è arrivata l’idea di approntare altre due prime serate del Rischiatutto, sempre versione vip, esattamente come è accaduto per la festa dei settant’anni della televisione. Cosa per altro questa che rischia di uccidere un programma che era pronto per una serie “normale” con nip, da mandare in onda il mercoledì sera su Rai1 nella prossima stagione, oppure al posto dei Migliori anni nella primavera 2025.

Il Rischiatutto al posto degli Speciali dell’Eredità

Insomma ecco che si torna a chiedere al salvatore della patria Rai Carlo Conti di tamponare altri due sabati sera. Tutto questo perchè l’organizzazione per generi ha di fatto impoverito la solidità strutturale delle Reti. Rendendo la programmazione dei canali Rai una specie di marmellata dai sapori -spesso- indefiniti. Perchè se ci fosse stato un direttore di Rai1, convinto della propria decisione, le due puntate speciali dell’Eredità sarebbero andate in onda, senza se e senza ma. Speriamo che con la nuova governance Rai si torni alle Reti, o a qualcosa del genere, per evitare scivolate come queste.

Carlo Conti con i Migliori anni da aprile il sabato sera su Rai1

Carlo Conti dunque che ormai è diventato l’inquilino del sabato sera di Rai1, come la sua amica Maria De Filippi lo è per Canale 5. Conti infatti condurrà dal primo sabato di aprile la nuova serie dei Migliori anni, parzialmente dedicata ai settant’anni della televisione. Chissà che Maria si sposti al venerdì sera con il suo serale di Amici, questo per permettere di vedere -in diretta- ciascuno la trasmissione dell’altro…ma questo è un altro discorso.