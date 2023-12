In arrivo degli speciali nel prime time di Rai1 del gioco a premi condotto da Marco Liorni, vediamo come e quando

Non solo preserale per l’Eredità su Rai1 nel 2024. Si prospettano infatti impegni anche in prime time per il premiato e premiante gioco a premi che sta per tornare nella fascia, preziosissima per Rai pubblicità, che precede l’edizione più importante del Tg1, quella delle ore 20.

Il ritorno dell’Eredità a gennaio su Rai1

Andiamo però con ordine e iniziamo con il dire che il ritorno dell’Eredità nel preserale di Rai1 è previsto dal prossimo mese di gennaio, precisamente da martedì 2 gennaio 2024. Il popolare gioco a premi che contiene la preziosissima Ghigliottina, prenderà infatti il testimone da Reazione a catena, che quest’anno ha avuto la sua edizione più lunga di sempre.

Marco Liorni condurrà l’Eredità

Il gioco a premi inaugurato da Pupo ormai tanti anni fa infatti è andato in onda per ben sei mesi, da giugno a dicembre 2023. In onda per altro con ottimi dati di ascolto con la conduzione del buon Marco Liorni. Da gennaio dunque ecco che torna l’Eredità che, come anticipato da queste colonne, sarà condotta sempre da Marco Liorni, ormai titolare fisso della fascia del preserale di Rai1.

La staffetta con Reazione a catena

L’eredità che andrà in onda per sei mesi, lasciando poi a giugno 2024 il posto ad una nuova edizione di Reazione a catena, stavolta condotta da Pino Insegno, che ritorna sul luogo del “delitto”, avendola già condotta durante la direzione di Mauro Mazza di Rai1.

Speciali de L’Eredità nel prime time di Rai1

Marco Liorni dunque resta alla conduzione del game show del preserale di Rai prodotto in collaborazione con Banijay per altri sei mesi. Novità è che, cosi come è accaduto con Reazione a catena, anche per l’Eredità sono previsti degli Speciali in prima serata. Si sta infatti studiando di mandare una manciata di puntate in prime time dell’Eredità il sabato sera su Rai1. Speciali dell’Eredità che dovrebbero andare in onda dopo Tale e quale Sanremo. Le due serate in diretta nei sabati di Rai1 posizionate subito dopo il Festival di Sanremo, che qui vi avevamo già anticipato.