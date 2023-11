E’ una stagione televisiva che è partita sotto i migliori auspici per Carlo Conti. Un’edizione di Tale e quale show che ha portato a casa risultati di ascolto davvero notevoli superando il 23% di media. Un’edizione baciata quindi dal successo ancora una volta. Il mix fra una giuria semplicemente perfetta ed un cast ancora una volta azzeccato hanno fatto di questo varietà un elemento irrinunciabile del palinsesto della prima rete della Rai. Ecco dunque che per Carlo Conti non mancheranno programmi futuri nel palinsesto di Rai1. Qui oggi vi vogliamo anticipare del prossimo ritorno de I migliori anni, proprio con il conduttore toscano.

Tale e quale show e i suoi spin off

Vi abbiamo parlato dell’edizione natalizia di Tale e quale, dal titolo Natale e quale che andrà in onda in diretta su Rai1 il prossimo 17 dicembre abbinato al Telethon. Poi nei sabati sera di gennaio ecco arrivare la nuova serie nei sabati sera di Rai1 di Tali e quali, che bene hanno figurato nelle passate stagioni contro un caterpillar di nome C’è posta per te. Ancora, dopo il Festival di Sanremo ecco Tale e quale Sanremo, stavolta in diretta, con una gara fra i brani più rappresentativi del Festival della canzone italiana. Il tutto con il coinvolgimento anche di artisti che solo sette giorni prima avranno preso parte a Sanremo 2024.

Rischiatutto 70 per festeggiare il compleanno della TV

Quindi, come appena anticipato, Carlo Conti condurrà la serata specialissima del 3 gennaio 2024, giorno del compleanno della tv (70 anni) con un numero speciale del Rischiatutto 70. Una partita speciale con protagonisti i volti che hanno fatto la televisione italiana in questi suoi primi settanta anni. Ma non è tutto. Carlo Conti sarà protagonista anche della primavera di Rai1 con un’edizione speciale de I Migliori anni.

I migliori anni torna abbinato al compleanno di TV e Radio

Un’edizione che sarà legata proprio al compleanno della televisione e della radio che festeggia il centenario dalla sua nascita. Un grande show televisivo che sarà l’occasione di fare una lunga cavalcata fra i programmi che hanno fatto la tv ed i personaggi che li hanno animati. I migliori anni dunque torna nella prossima primavera con Carlo Conti su Rai1 abbinato ai festeggiamenti del compleanno di radio e tv che culmineranno con una grande serata televisiva ad ottobre in diretta su Rai1 dalla Nuvola di Fuksas di Roma.