Questa sera, sabato 4 maggio 2024, andrà in onda su Rai 1, la quinta e ultima puntata de I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti.

I Migliori Anni, quinta puntata 4 maggio 2024: anticipazioni

Anche nella puntata di questa sera, i telespettatori di Rai 1 faranno un viaggio indietro nel tempo lungo 60 anni, per ripercorrere la musica, le trasmissioni televisive, gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca che più hanno caratterizzato il nostro passato.

Gli artisti internazionali che si esibiranno nella quinta e ultima puntata di quest’edizione saranno gli Hues Corporation, che, negli anni ’70, hanno piazzato singoli nelle hit parade di mezzo mondo (tra questi, il più famoso è Rock the boat) e i Wang Chung, gruppo new wave anni ’80, celebre soprattutto per la hit Dance hall days.

La scena italiana, invece, sarà rappresentata da Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Camaleonti, Memo Remigi, Neri per Caso, Gatto Panceri, Miko Mission (con Angela Moy), Daniel Sentacruz Ensemble e i Califfi.

I protagonisti del 3×3, invece, saranno i conduttori Simona Ventura e Giancarlo Magalli che sveleranno le loro personali hit parade di personaggi, canzoni e oggetti e non solo.

Le incursioni comiche saranno a cura di Maurizio Battista mentre, invece, Giorgio Mastrota parlerà degli oggetti del passato.

La puntata si chiuderà con i classici Noi che….

I Migliori Anni: numero messaggi

Per interagire con il programma si possono mandare testi e video al numero Whatsapp 335.7597.411 oppure sarà possibile collegarsi alle pagine social ufficiali del programma, utilizzando l’hashtag #imigliorianni.

I Migliori Anni, quinta puntata 4 maggio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata de I Migliori Anni in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito e sulla app di RaiPlay.

