Questa sera, sabato 27 aprile 2024, andrà in onda su Rai 1, la quarta puntata della nuova edizione de I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma su Rai 1, e su Rai Italia.

Basato sul format creato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e distribuito da Banijay Group, è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis con la consulenza di Antonio Miglietta. Le scenografie sono di Riccardo Bocchini, le luci di Mario Catapano. Costumi Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Rai Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

I Migliori Anni, quarta puntata 27 aprile 2024: anticipazioni

Nella quarta puntata, come anticipato da TvBlog per la musica straniera è previsto un tris d’assi Si parte dal frontman del gruppo degli “Animals” ed in seguito dei “Funk War” ovvero Eric Burdon. Si continua poi con il grande Christopher Cross, di cui si ricordano “Arthur’s theme“, la dolcissima “Never be the same” e “All right“. Il tris d’assi si completa con Midge Ure, il leggendario chitarrista dei Visage prima e degli Ultravox poi. Ospite inoltre uno dei gruppi più ascoltati negli anni Ottanta, ossia gli Imagination.

Naturalmente non può mancare la musica italiana nella quarta puntata de I migliori anni con gli Zero assoluto, Gigliola Cinquetti, Marcella, Michele Zarrillo e Rosanna Fratello. Anche per la quarta puntata si rinnova naturalmente la partecipazione al programma della presenza fissa di questa edizione de I migliori anni, ovvero Maurizio Battista.

Il regista e attore Vincenzo Salemme racconterà la sua personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti nel ‘3 x 3’.

Sono affidati a Maurizio Battista le incursioni comiche su ciò che accadeva de “i migliori anni”, mentre Giorgio Mastrota descriverà gli oggetti dei diversi decenni con la sua pseudotelevendita.

Non mancherà il ‘Noi che’, marchio del programma e sorta di memoria collettiva del passato, più o meno recente, dell’Italia.

I Migliori Anni, numero messaggi

Ogni settimana, inoltre, via messaggi o attraverso i social, sarà possibile interagire da casa per inviare commenti su quello che succede sul classico ‘doppio palco’ del programma, e anche ricordi, immagini e video di come si vivono, si ricordano e si scoprono (a seconda dell’età…) i ‘migliori anni’.

Per interagire con il programma si possono mandare testi e video al numero Whatsapp 335.7597.411. Oppure collegandosi (#imigliorianni) alle pagine social ufficiali del programma.

I Migliori Anni, puntata 27 aprile 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire I Migliori Anni in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.