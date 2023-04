I Migliori Anni è un varietà di Rai 1, condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Flora Canto.

Nella primavera 2023, andrà in onda la nona edizione dello show che tornerà dopo sei anni di assenza. Il programma andrà in onda dagli studi Fabrizio Frizzi, in Roma.

In questa nuova edizione del programma, verranno ricordati quattro decenni (dagli anni ’70 agli anni 2000), attraverso la musica, la televisione, gli oggetti, gli eventi, le mode e i fenomeni.

Ascolteremo successi di un tempo, sia italiani che internazionali, interpretati dal vivo dai cantanti originali, ci sarà il rapido racconto di un anno, i grandi brani di un artista o di un gruppo accennati al Juke-Box oppure la Hit Parade delle canzoni di un big della musica, votata dai telespettatori.

Una nuova rubrica sarà la My List, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà della sua vita, attraverso le sue canzoni preferite.

Un altro momento dello show sarà dedicato al Chi è, con protagonisti personaggi che hanno avuto un breve ma travolgente successo e che proveranno a farsi riconoscere dal pubblico.

Torneranno anche i Noi che, brevi messaggi che i telespettatori potranno mandare al programma per condividere i loro ricordi più belli. I telespettatori potranno condividere anche le loro preferenze sulle classifiche o inviare materiali legati al loro passato.

I Migliori Anni, show realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis e la collaborazione di Fiammetta Profili. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

Quando inizia I Migliori Anni?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da venerdì 28 aprile 2023, ogni venerdì sera, alle ore 21:25.

Dove vedere I Migliori Anni?

Il programma andrà in onda su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale di RaiPlay dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

I Migliori Anni: ospiti

La nona edizione del programma sarà composta da 6 puntate. In ogni puntata, si esibiranno cantanti e comici.

I Migliori Anni: ospiti 28 aprile 2023

Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Carlo Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate (cantando anche quelle più votate), i Londonbeat, gruppo famoso negli anni ’80 e ’90 grazie a hit dance come I’ve Been Thinking About You, il duo tedesco Modern Talking, che negli anni ’80 ebbe successo in mezzo mondo grazie a canzoni come Chery, chery lady, Caroline Loeb, cantante francese che nel 1986 diventò popolare grazie al singolo C’est la ouate, e Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit Born to Be Alive.

Per quanto riguarda gli artisti italiani, invece, ci saranno Alberto Fortis, conosciuto grazie a canzoni come Milano e Vincenzo, La sedia di lillà e Settembre, Drupi, tra i cantanti italiani più famosi nell’Est Europa, con canzoni come Sereno è, Regalami un sorriso e Piccola e fragile, Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi La forza della vita e Le persone inutili, Marco Ferradini, autore e interprete di Teorema, Donatella Milani, seconda a Sanremo 1983 con Volevo dirti, edizione vinta da un’altra ospite di questa prima puntata, Tiziana Rivale, con Sarà quel che sarà, Viola Valentino, che interpreterà Comprami, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Per quanto riguarda i comici, invece, Alessandro Siani sarà il protagonista di My list mentre i commentatori del tempo saranno i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani.

I Migliori Anni: cast fisso

Flora Canto farà da tramite tra il mondo social e il programma, leggendo e commentando in diretta i vari messaggi provenienti dai telespettatori.

Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini.

I Migliori Anni: canali social

Il programma di Carlo Conti ha una pagina ufficiale su Facebook (@MiglioriAnniRai) e un profilo ufficiale su Twitter (@MiglioriAnniRai).

L’hashtag ufficiale è #imigliorianni.