Termina sabato 4 maggio l’edizione 2024 de I migliori anni, lo show musicale sul filo della memoria del sabato sera della prima rete della televisione pubblica. Come è noto il sabato successivo andrà in onda la telecronaca diretta dell’ Eurovision song contest 2024. Ma prima di quella telecronaca è ancora il momento de I migliori anni e vediamo insieme chi saranno i protagonisti dell’epilogo di questa edizione di questo varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

Il 3×3 con Simona Ventura dei suoi Migliori anni

Dopo gli spazi con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Lillo e Vincenzo Salemme, il protagonista, anzi la protagonista dell’ultimo spazio del momento 3×3 è la presentatrice televisiva Simona Ventura, come abbiamo già avuto modo di anticiparvi. Anche a Simona Ventura Carlo chiederà i suoi 3 personaggi da raccontare ai ragazzi di oggi che non li hanno conosciuti, i 3 oggetti e le 3 canzoni.

Massimo Ranieri all’ultima puntata de “I migliori anni”

Poi si passa naturalmente alla musica con uno dei Re della canzone italiana. Ospite di Carlo Conti nell’ultima puntata dell’edizione 2024 de I migliori anni il buon Massimo Ranieri. Da “Rose rosse” a “Vent’anni”, da “Se bruciasse la città” a “Perdere l’amore” sono tantissime le canzoni che hanno accompagnato gli italiani negli ultimi sessant’anni e Massimo Ranieri è stato uno dei nostri cantanti che meglio hanno saputo raccontarli con i suoi immortali brani. Pezzi che ancora oggi fanno partire infiniti applausi nelle platee dell’italico stivale.

Fiorella Mannoia e i Camaleonti per la musica italiana

Sempre per la musica leggera italiana ospiti dell’ultima puntata di questa serie del programma di Rai1 Fiorella Mannoia, presto protagonista su Rai1 di una serata musicale dall’Arena di Verona condotta da Amadeus. Si passa poi ad uno dei gruppi iconici della musica leggera italiana, ovvero i Camaleonti.

Dall’estero i Wang Chung e gli Hues Corporation

Naturalmente non può mancare lo spazio dedicato alla musica leggera d’oltre confine e stavolta ospiti dello show di Rai1 saranno il gruppo musicale degli Wang Chung, una delle band di maggior successo negli anni ottanta. Ricordiamo fra i pezzi più di successo del gruppo britannico “Dance all days” e “Let’s go!“. A loro si aggiungerà il trio americano degli Hues Corporation. Di loro non si può non citare il celeberrimo brano “Rock the boat“.

L’ultima puntata con Maurizio Battista e Giancarlo Magalli

Spazio al consueto momento comico curato dal buon Maurizio Battista. Dopo essere stata la voce fuori campo dei filmati che hanno raccontato la storia della tv, Giancarlo Magalli sarà ospite in studio per l’ultima puntata di questa serie del varietà di Rai1. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per sabato 4 maggio in prima serata su Rai1, subito dopo Affari tuoi, per la quinta ed ultima puntata del ciclo 2024 de I migliori anni, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.