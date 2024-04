Neanche il tempo di mettersi alle spalle la quarta puntata, che su TvBlog siamo già proiettati al prossimo appuntamento de I Migliori anni. Stando a quanto ci risulta, infatti, tra gli ospiti in arrivo nella quinta e ultima puntata stagionale del programma di Carlo Conti in onda il sabato sera su Rai1 c’è Simona Ventura.

Simona Ventura per il gran finale de I migliori anni

La conduttrice, padrona di casa di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego e animatrice del Tavolo di Che tempo che fa su Nove, sabato prossimo, 4 maggio 2024, sarà protagonista di un momento ad hoc della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time Rai. Presumibilmente sarà l’occasione per lanciare L’Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci, in partenza sulla rete ammiraglia della tv pubblica venerdì 10 maggio, nel quale SuperSimo vestirà i panni della giudice.

I Migliori anni: cosa è successo nella puntata di ieri

Alla puntata di ieri de I Migliori anni (gli ascolti, per il momento, non sono stati comunicati, ma, in base ai dati delle fasce orarie, si può affermare con certezza che la serata è stata vinta, come di consueto, da Amici di Maria De Filippi su Canale 5) hanno partecipato il cantautore americano Christopher Cross, lo scozzese Midge Ure, cantante prima dei Visage e poi degli Ultravox, l’inglese Eric Burdon, leader degli Animals e dal 1994 nella ‘Rock and Roll Hall of Fame’ e Lee John, voce e front-man degli Imagination, gruppo dance autore di successi come ‘Just an illusion’, ‘Body Talk’ e ‘Music and lights’.

A rappresentare la scena italiana, invece, hanno presenziato Michele Zarrillo, Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Rosanna Fratello, ma anche gli Zero Assoluto, il gruppo beat Giuliano e i Notturni. In studio anche Vincenzo Salemme, oltre ai ‘soliti’ Maurizio Battista e Giorgio Mastrota.