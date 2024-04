Nel corso della puntata andata in onda oggi di Citofonare Rai 2, Simona Ventura ha lasciato il programma prima della fine della puntata a causa della paralisi di Bell che l’ha colpita circa una settimana fa.

Come ricordiamo, infatti, la scorsa settimana, la conduttrice è andata in video, mostrando al pubblico il proprio volto bloccato per metà da una paresi e tranquillizzando gli spettatori circa le sue condizioni di salute (“Da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando”).

Simona Ventura, quindi, è tornata in studio per condurre anche la puntata di oggi di Citofonare Rai 2 ma, a registrazione in corso, la necessità di riposare ha avuto la meglio.

Paola Perego ha aiutato la collega a salutare il pubblico:

Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio nonché amica è veramente stoica perché nonostante abbia avuto questa paresi che è una cosa non grave e che si risolverà, è venuta comunque qui ma adesso è in difficoltà e non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così…

Simona Ventura ha dato appuntamento ai telespettatori di Rai 2 per la prossima settimana:

L’ho fatto, ci ho provato però adesso sento che devo andare a riposarmi. So che farai benissimo senza di me. Buon lavoro e ci vediamo domenica prossima.

Simona Ventura ospite a Belve

Come annunciato in anteprima da TvBlog, Simona Ventura, a distanza di 6 anni, si farà nuovamente intervistare da Francesca Fagnani nel corso della nuova serie di puntate di Belve, cominciata lo scorso 2 aprile.

La puntata con Simona Ventura ospite andrà in onda martedì 16 aprile 2024 in prima serata su Rai 2. Insieme alla conduttrice, ci saranno anche Ilenia Pastorelli e Marcella Bella.

Simona Ventura fu già ospite di Belve nella puntata che andò in onda precisamente il 15 giugno 2018 sul canale NOVE.