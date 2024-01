Uno stop comprensibile, sacrosanto, doveroso. Ma non un’assenza, perché soprattutto in alcuni momenti della vita il filo diretto con il pubblico non può interrompersi. Paola Perego non condurrà la puntata di domenica prossima di Citofonare Rai2, in onda dalle 9.50 alle 13.00 (con il super G femminile di sci alpino nel mezzo, in diretta da Cortina D’Ampezzo). Non lo farà perché è in convalescenza dopo l’intervento a cui si è sottoposta in settimana per un tumore al rene.

La conduttrice però, stando a quanto risulta a TvBlog, troverà comunque il modo per prendere parte alla diretta del contenitore domenicale di Rai2. Infatti, Paola Perego interverrà telefonicamente per salutare l’amica e collega Simona Ventura – che sarà invece regolarmente in studio – e i telespettatori. Sarà l’occasione per ribadire l’edificante messaggio sulla prevenzione già condiviso via social nei giorni scorsi: “È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita“.

Paola Perego, l’affetto dei colleghi dopo l’intervento

Paola Perego ha dato notizia delle sue condizioni di salute tramite un post pubblicato su Instagram lunedì 22 gennaio. Affettuosa la reazione di migliaia di persone comuni e di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Da Simona Ventura ad Amadeus, da Ezio Greggio a Mara Venier, da Barbara d’Urso ad Alberto Matano, da Carolyn Smith a Paola Turci, da Lorella Cuccarini a Elisabetta Gregoraci, da Carlo Conti a Francesca Fagnani. Tutti uniti nell’abbraccio nei confronti di una Signora del piccolo schermo. Naturalmente, anche l’jntera redazione di TvBlog si associa e augura una pronta ripresa alla conduttrice che quest’anno ha gareggiato a Ballando con le stelle.