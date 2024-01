Domenica mattina la solita diretta di due ore di Citofonare Rai 2 in compagnia dell’amica Simona Ventura, poche ore dopo in ospedale. Così Paola Perego ha comunicato a sorpresa ai suoi followers – tramite un post sui social – del suo ricovero per un importante intervento dovuto ad un tumore con l’asportazione di una parte del rene.

In gergo tecnico si tratta di una nefrectomia parziale (una operazione che richiede la rimozione parziale o totale dei reni) per una neoplasia (il sinonimo di tumore) come scrive la conduttrice sul suo post Instagram: “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia” poi un messaggio di sensibilizzazione ai suoi followers: “È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita“.

Nessun avvertimento, nemmeno l’accenno di quello che di lì a breve sarebbe accaduto. Un ricovero che ha sorpreso tutti, i fan della conduttrice in primis, gli spettatori di Citofonare Rai 2 che soli due mattine fa hanno trovato la conduttrice scherzosa e al gioco, come sempre fa insieme alla sua collega.

I messaggi dei colleghi tra cui Ventura, d’Urso e Venier

Ed è proprio Simona Ventura che compare tra centinaia di commenti in un “Forza Paola” rivolto affettuosamente all’amica (oltre che compagna di lavoro). Così anche Ezio Greggio, Mara Venier, Barbara d’Urso “Dai dai dai ce la fai, ce la fai“, Alberto Matano, Carolyn Smith, Paola Turci, Lorella Cuccarini, Elisabetta Gregoraci e tanti altri personaggi celebri dello spettacolo. Di seguito, si scorrono una marea di cuori e abbracci.

Nel post, la Perego non si mostra in volto ma inquadra il letto dell’ospedale dove tuttora è ricoverata. Ipotizzabile un periodo di riposo post operatoria per la conduttrice che adesso dovrà pensare esclusivamente alla sua salute in vista di un ritorno che, ci auspichiamo, avvenga presto.

Da parte di TvBlog ovviamente l’augurio di una pronta ripresa a Paola Perego.