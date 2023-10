Citofonare Rai 2, ospiti puntata 15 ottobre 2023

Citofonare Rai 2 è lo show della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Con l’edizione 2023-2024 la trasmissione giunge alla sua terza edizione.

Citofonare Rai 2: il programma

Perego e Ventura in un clima di leggerezza riservano al pubblico momenti dedicati alla scoperta del territorio, i racconti ricchi di informazione ma anche le canzoni, i momenti divertenti, le interviste vip e un nuovo gioco con il pubblico a casa in cui il pubblico deve provare ad indovinare una canzone. Il gioco si chiama “I rompiscatole“.

Citofonare Rai 2: puntate, ospiti

Di seguito gli ospiti delle prossime puntate di Citofonare Rai 2

Terza puntata 15 ottobre 2023

In questo appuntamento Maria Teresa Ruta. Con lei le conduttrici ripercorreranno le sue ultime esibizioni a Tale e Quale Show ma anche molte curiosità del passato grazie ai preziosi filmati delle Teche Rai. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che ricorderanno alcune delle colonne della televisione italiana, una fra tutte Raffaella Carrà. Dopo il grande successo della scorsa settimana, in studio arriverà anche l’imprenditrice cinese diventata virale: Angela. Si occuperà del look delle conduttrici e anche delle signore del pubblico che hanno richiesto la sua preziosa consulenza.

Come ogni settimana ci saranno anche Valeria Graci e Gene Gnocchi pronti a sorprendere tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti. Antonella Elia continuerà i collegamenti alla scoperta del territorio: questa settimana sarà a Volterra in provincia di Pisa tra storia, magia e qualche vampiro.

Come si gioca a I rompiscatole di Citofonare Rai 2?

Al gioco partecipa di volta in volta uno spettatore collegato al telefono, da casa. In uno o più momenti della trasmissione le conduttrici apriranno una manche di gioco collegandosi con un telespettatore.

Lo scopo del gioco è quello di indovinare il titolo di un brano musicale e l’artista interprete del suddetto brano che sarà eseguito in studio dalla band “isola delle rose”.

Nel caso in cui un brano abbia avuto piu’ interpreti, l’interprete considerato vincente sara’ solo ed esclusivamente l’artista che per primo abbia interpretato il brano originariamente rispetto agli altri cantanti che successivamente lo abbiano reinterpretato.

Il titolo del brano e il nome dell’artista saranno conosciuti solo ed esclusivamente dal produttore esecutivo / curatore, dai componenti della band. Lo spettatore potrà essere eventualmente aiutato nella risoluzione del gioco da amici, familiari o altre persone presenti nel luogo del collegamento telefonico.

All’inizio della telefonata le conduttrici inviteranno il telespettatore ad ascoltare un primo accenno del brano eseguito in versione strumentale dalla band in versione breve. Il telespettatore, dopo il primo ascolto tenterà di dare la soluzione sia del titolo della canzone originale che dell’artista che ha interpretato il suddetto brano.

Il telespettatore dovrà cercare di dare la risposta esatta entro 20 secondi.

Se il telespettatore non indovina verrà salutato e si passerà alla telefonata successiva. Il secondo telespettatore avrà modo di ascoltare di nuovo il primo accenno del brano in versione strumentale suonato dalla band, ma in una versione più lunga che aiuti a renderla più individuabile.

In palio per chi vince ci saranno buoni spesa del valore di 150€, 300€ e 500€.

Citofonare Rai 2: il cast

: Valeria Graci, Antonella Elia, il mitico Simon & The Stars, la band Isola delle Rose a questo

grande gruppo si aggiungerà in studio anche il simpatico e imprevedibile Gene Gnocchi.

Citofonare Rai 2: quando va in onda?

La terza stagione del programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura è iniziata domenica 1° ottobre e andrà in onda ogni domenica fino al 26 maggio 2024.

Rispetto agli scorsi anni Citofonare Rai 2 ha guadagnato circa 30 minuti in più di trasmissione. Va in onda dalle 10.30 alle 12:55.

Dove guardarlo in TV e streaming

La trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura si può seguire in diretta streaming sul sito RaiPlay, dove sono poi disponibili tutte le puntate una volta terminata la messa in onda su Rai 2.