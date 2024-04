Ormai sono diventate la Thelma e la Louise della televisione italiana. Due simpatiche ragazze con qualche anno di saggezza ed esperienza alle spalle, che tengono compagnia al pubblico del mezzogiorno della seconda rete della Rai con Citofonare Rai2. Avrete naturalmente capito di chi stiamo parlando: Paola Perego e Simona Ventura, in rigoroso ordine alfabetico.

L’allegria di Citofonare Rai2

Paola e Simona si sono messe insieme con questo programma già da qualche tempo ed ormai hanno plasmato a loro immagine e somiglianza questo spazio televisivo, che è diventato un simpatico happening catodico, Un programma in cui l’ironia, il sorriso e l’intrattenimento puro la fanno da padrone, per un mezzogiorno domenicale senza impegno, scacciapensieri, totalmente alternativo a quello di Rai1 con il tradizionalissimo appuntamento di Linea verde.

Citofonare Rai2 è dunque diventato un appuntamento fisso per il pubblico del giorno di festa di Rai2. Trasmissione questa che ormai ha un suo zoccolo duro di affezionati telespettatori abituati al clima stile villaggio turistico rappresentato dagli imperdibili momenti musicali con protagoniste le due conduttrici, che si lanciano in perfomance canore piene di sorriso ed ironia.

Citofonare Rai2 confermato per la prossima stagione

Ebbene tutto ciò sarà confermato anche per la prossima stagione televisiva. Citofonare Rai2 infatti tornerà con una nuova serie dal prossimo autunno, sempre nel mezzogiorno domenicale della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo e sempre con le due attuali padrone di casa. Paola Perego e Simona Ventura torneranno dunque in onda dal prossimo settembre con una nuova edizione nel mezzogiorno della domenica della seconda rete.

Paola Perego e Simona Ventura anche nel prime time

Non è tutto però, sarebbe allo studio per le due Thelma e Louise della tv italiana anche un programma destinato alla prima serata. Qualcosa che porti il medesimo clima del mezzogiorno della domenica anche nel prime time. Non necessariamente una scopiazzatura di Citofonare Rai2, ma qualcosa che ne trasponga il clima, in un format originale. Non Music farm dunque, come si era parlato, ma qualcos’altro. Una trasmissione che le vedrebbe in campo insieme. Vedremo le novità che ci arriveranno nelle prossime settimane al riguardo.

